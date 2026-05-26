Abren Credencialización de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Discapacidad: Calendario

Conoce cuándo y dónde hacer el nuevo registro para los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en 2026

Conoce el Calendario del Nuevo Registro de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Discapacidad en 2026Los adultos mayores y personas con discapacidad pueden acceder a un nuevo beneficio. Foto: Cuartoscuro

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