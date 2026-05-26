Abren Credencialización de Pensión Bienestar Adultos Mayores y Discapacidad: Calendario

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que está abierto el nuevo registro para la Credencialización al Servicio Universal de Salud de los beneficiarios de la Pensión Bienestar para adultos mayores y personas con discapacidad.

Por ello, acá en N+ te traemos los calendarios de registro semanales, los cuales se realizan en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes y estará abierto hasta el 14 noviembre de 2026.

Calendario de registro de adultos mayores y personas con discapacidad

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark informó que el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud para los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Discapacidad se dividirá en dos calendarios de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes

Letra C : Martes

Letras D, E, F : Miércoles

Letra G : Jueves

Letras H, I, J, K, L : Viernes

Rezagados: Sábado

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes

Letra R : Miércoles

Letras S, T, U : Jueves

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes

Rezagados: Sábado

¿Dónde es el registro para adultos mayores y personas con discapacidad?

El registro para que los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Discapacidad obtengan la credencial del Servicio Universal de Salud se está realizando en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar, que son los siguientes:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa. Hermosillo, Sonora. Villahermosa, Tabasco. Cd. Victoria, Tamaulipas. Tlaxcala, Tlaxcala. Xalapa, Veracruz. Mérida, Yucatán. Zacatecas, Zacatecas.

Para consultar la ubicación del módulo del Bienestar más cercano para realizar su registro al Servicio Universal de Salud, los interesados deben ingresar a la página oficial del Bienestar, en el siguiente link: www.gob.mx/bienestar.

El horario de atención de los módulos para la credencialización es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores y Personas con Discapacidad deben llevar los siguientes documentos para completar su registro:

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto.

En caso de que el beneficiario de la Pensión Bienestar de Discapacidad sea menor de edad, deberán de acudir acompañados de su madre, padre o tutor, los cuales también podrán hacer su registro a la credencial del Servicio Universal de Salud.