Atacan a Disparos a Hombre Durante Asalto en Veracruz; Realizaba Compras

En Orizaba, en un local comercial se registró un asalto a mano armada, durante este uno de los clientes se negó a entregar sus pertenencias y fue atacado a disparos resultando son diversas lesiones.

Hombre resulta lesionado al resistirse a asalto en OrizabaFoto: N+

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Durante asalto en Orizaba un cliente resulta herido tras resistirse a entregar sus pertenencias. La violencia en la región de Altas Montañas sigue en aumento.

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