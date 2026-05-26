Atacan a Disparos a Hombre Durante Asalto en Veracruz; Realizaba Compras

La noche del lunes 25 de mayo se registró un asalto a mano armada en un establecimiento comercial dedicado a la venta de huevo, el cual se ubica en la zona centro de la ciudad de Orizaba, en la región de las Altas Montañas de Veracruz, resultó mal herido un cliente al resistirse a entregar sus pertenencias durante este hecho violento.

De acuerdo con los primeros reportes sobre la calle Oriente 9 y Norte 10, ladrones llegaron para cometer el asalto al interior del negocio y cuando se dirigieron con los clientes, una persona fue atacada a disparos de arma de fuego, resultando con diversas lesiones, la víctima tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Regional del IMSS en Orizaba para recibir atención médica especializada, su estado de salud es reportado como reservado.

Una vez que los delincuentes lograron apoderarse del dinero y de algunos productos del establecimiento, huyeron con rumbo desconocido aprovechando la nula vigilancia policial en la zona donde ocurrieron estos hechos.

Policías acordonaron la zona tras el robo y ataque a disparos en Orizaba

Personas que se encontraban presentes y los mismos empleados presentaron crisis nerviosa derivado de este suceso violento. Hicieron el reporte correspondiente a las autoridades llamando al número de emergencias 911. La zona quedó acordonada por fuerzas policiales que arribaron al lugar el ataque a disparos y el robo.

Elementos de la policía municipal mantuvieron cercado el paso tanto de automóviles como a los peatones, en tanto que elementos de la policía ministerial acreditable fueron los encargados de recopilar indicios en el lugar de los hechos, esto con el objetivo de iniciar con las investigaciones y lograr esclarecer este hecho delictivo que alarmó a quienes transitaban por la zona centro de la ciudad de Orizaba en la región central de la entidad veracruzana.

Reportan incremento de hechos violentos en las Altas Montañas

Es de mencionar que durante las últimas semanas se ha registrado un notorio incremento de hechos delictivos en la ciudad de Orizaba, desde ataques armados, robos a comercios, incluso un asalto a un banco. La ciudadanía ha señalado estos hechos y piden a las autoridades se refuercen los recorridos de seguridad en las diferentes zonas y sectores de la ciudad.