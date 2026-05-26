Hallan sin Vida a Dos Jóvenes en Carretera Coatepec-Xico; Ambos Contaban Con Ficha de Búsqueda

Durante la tarde de este lunes 25 de mayo se registró una intensa movilización policial en un camino de terracería ubicado a un costado de la carretera Coatepec-Xico, debido a que se reportó que fueron localizados los cuerpos sin vida de dos jóvenes, quienes, según lo informado, eran originarios de Xico.

Las víctimas habrían sido identificadas como Abisay A. G. y Félix Antonio M. T., quienes contaban con una ficha de búsqueda que se encontraba activa desde el pasado día jueves 14 de mayo ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV).

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El hallazgo ocurrió poco antes de las 14:00 horas de este lunes en un predio que se encuentra localizado al fondo de un camino vecinal ubicado a un costado de la carretera Coatepec-Xico, en la región montañosa de la entidad veracruzana.

En el sitio, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento de los cuerpos para gestionar su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la ciudad de Xalapa, donde se informó que continuarán las investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos.

Hallan sin vida a un hombre tras discutir con su pareja en su domicilio en Nogales, Veracruz

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró durante el transcurso del pasado domingo 24 de mayo, en el municipio de Nogales, Veracruz, luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de su domicilio.

Según lo informado, un hombre fue localizado sin signos vitales dentro de una vivienda durante la mañana del domingo, en la localidad de Ojo Zarco, perteneciente al municipio de Nogales. Presuntamente, el sujeto sostuvo una discusión con su pareja horas antes de ser encontrado sin vida.

Al sitio donde se reportó el hallazgo del cuerpo del sujeto que hasta el momento no ha sido identificado, arribaron elementos del cuerpo de paramédicos, quienes al revisar el cuerpo solo lograron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.