Hallan sin Vida a Dos Jóvenes en Carretera Coatepec-Xico; Ambos Contaban Con Ficha de Búsqueda

El cuerpo de dos jóvenes que contaban con ficha de búsqueda fueron localizados sin vida cerca de la carretera Coatepec-Xico. Se informó que son originarios de Xico.

Se informó que ambos jóvenes eran originarios de Xico.Foto: Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz

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Dos jóvenes de Xico, reportados como desaparecidos, son hallados sin vida cerca de la carretera Coatepec-Xico. Autoridades investigan los hechos.

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