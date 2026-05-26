Trabajador Pierde Pie al Intentar Ganarle el Paso al Tren en Río Blanco, Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró durante el transcurso de este lunes 25 de mayo debido a un percance en el que un trabajador resultó lesionado de manera considerable en el municipio de Río Blanco.

De acuerdo con lo informado, un hombre de aproximadamente 28 años perdió uno de sus pies luego de intentar cruzar las vías férreas para presuntamente intentar ganarle el paso al tren en la zona de la colonia Modelo, perteneciente al municipio de Río Blanco.

Según lo informado por los vecinos del sitio, el masculino presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas cuando intentó atravesar entre los vagones o pasar antes de la locomotora; sin embargo, terminó atrapado por el pesado convoy que le terminó amputando una extremidad inferior.

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Debido a esta tragedia, se generó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia, quienes se encargaron de brindar la atención prehospitalaria y gestionar el traslado del lesionado a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado debido a la gravedad de las heridas.

Hasta este momento no se ha dado a conocer mayor información acerca de este hecho, por lo cual se desconoce cuál es la identidad del trabajador que intentó ganarle el paso al tren y terminó sin una de sus extremidades inferiores en la colonia Modelo del municipio de Río Blanco, Veracruz.

Sujeto muere en la banca de un parque de Veracruz

En una de las bancas del Parque Ecológico de Veracruz murió un hombre de aproximadamente 50 años conocido como “El Gato”. Testigos refieren que el hombre llegaba regularmente a consumir bebidas alcohólicas. Presuntamente, murió por causas patológicas por la ingesta constante de alcohol.

Presuntamente, El Gato se acostó en la banca donde finalmente falleció durante la mañana de este lunes 25 de mayo. Testigos señalan que El Gato tiene familia y hoy fue visto por última vez caminando y vomitando sangre.