Trabajador Pierde Pie al Intentar Ganarle el Paso al Tren en Río Blanco, Veracruz

Un hombre intentó ganarle el paso al tren, sin embargo, perdió uno de sus pies cuando pasó la máquina.

Hombre pierde el pie al intentar ganarle el paso al tren en Río Blanco VeracruzFoto: Archivo | N+

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Un intento por cruzar las vías del tren en Río Blanco termina en tragedia. Un trabajador pierde un pie y su salud es crítica.

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