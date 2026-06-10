Estados Unidos Dice que Negó Acceso a Árbitro de Somalia por Nexos Terroristas

Autoridades migratorias de EUA justificaron la inadmisión de Omar Artan, quien fue considerado el mejor silbante de África, debido a que representaba una "amenaza" a la seguridad nacional

Omar Artan SomaliaEl gobierno de Somalia dijo que había intentado sin éxito negociar con Estados Unidos y la FIFA para que Artan pudiera pitar en el Mundial. Foto: Reuters.

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La FIFA se desliga de la decisión de EUA de negar acceso a Omar Artan por seguridad nacional. ¿Qué significa esto para el fútbol somalí? Infórmate aquí.

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