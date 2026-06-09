Somalia Lamenta que Estados Unidos Negara Acceso a Árbitro Mundialista

El gobierno del país africano dijo que realizó gestiones para que Omar Artan fuera admitido, mientras que la FIFA se deslindó de la aplicación de leyes migratorias

Somalia Omar ArtanFoto: AP.

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El gobierno somalí lamenta la inadmisión de Omar Artan en EE.UU. y busca respuestas. Un caso que pone en foco las leyes migratorias.

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