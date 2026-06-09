Somalia Lamenta que Estados Unidos Negara Acceso a Árbitro Mundialista

El gobierno de Somalia lamentó que autoridades migratorias de Estados Unidos prohibieran la entrada al árbitro mundialista Omar Abdulkadir Artan, pese a los esfuerzos diplomáticos con Washington y la FIFA.

La autoridad del país africano consideró "lamentable" la inadmisión al nazareno, quien debía ser el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señaló que, junto con el Ministerio de Exteriores, llevó a acabo "gestiones diplomáticas" y "sostuvo amplias negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos y la FIFA para encontrar una solución rápida a esta situación".

La dependencia apuntó que "lamenta profundamente las circunstancias que impidieron" que se le negara la entrada al silbante, pues a pesar de los esfuerzos, no se pudo resolver el problema.

El gobierno somalí destacó que Artan "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción".

"Su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial", añadió la dependencia.

¿Qué dijo el árbitro?

En un comunicado, el propio árbitro expresó su agradecimiento "a la familia del futbol por sus mensajes" y deseó "mucho éxito" a sus colegas en el Mundial.

"A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", subrayó.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos señaló que el colegiado somalí fue "declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada", tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul, Turquía.

Artan, elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF, se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Por su parte, la FIFA emitió otro comunicado este lunes explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia, país sacudido por la violencia yihadista, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos por parte del gobierno del presidente Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

La Copa del Mundo se desarrollará en estadios de Estados Unidos, México y Canadá y empezará este 11 de junio con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, correspondiente al grupo A.

ASJ