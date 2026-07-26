Pronóstico del Clima Hoy 26 de Julio: Lluvias en 22 Estados por Monzón y Huracán Genevieve

Para este domingo 26 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en 22 estados por el monzón mexicano, la onda tropical 21 y los desprendimientos nubosos del huracán Genevieve en el oceáno Pacífico.

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunados a inestabilidad atmosférica.

Igual se presentará una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la onda tropical número 21 sobre el sureste mexicano, con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (este y noreste) y Chiapas (noroeste, oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (oeste, sur y este), Colima, Michoacán (centro y norte), Guerrero (noreste y este) y Puebla (suroeste y sureste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (centro y este), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y oeste) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

¿Dónde habrá calor?

Según el pronóstico, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano.

Mientras que prevalecerá el ambiente extremadamente caluroso en Baja California.

Simultáneamente, se prevé que este día, la onda de calor finalice en Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

De 40 a 45 °C : Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte y centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro e Hidalgo.

Valle de México

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo medio nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la capital del país será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

ASJ