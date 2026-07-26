Pronóstico del tiempo

Pronóstico del Clima Hoy 26 de Julio: Lluvias en 22 Estados por Monzón y Huracán Genevieve

Las precipitaciones intensas serán propiciadas por un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunados a inestabilidad atmosférica

LluviasIgual se presentará una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con la onda tropical número 21 sobre el sureste mexicano. Foto: Reuters.

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Prepárate para un domingo lluvioso: el SMN pronostica precipitaciones fuertes en gran parte de México. Descubre qué estados estarán más afectados.

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