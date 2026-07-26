Pronóstico del tiempo

Genevieve Se Convierte en Huracán Categoría 1 en el Pacífico: Mapa de Trayectoria

El sistema mantiene condiciones para lluvias en zonas del occidente de México

Huracán Genevieve. Foto: ConaguaHuracán Genevieve. Foto: Conagua

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Genevieve avanza en el Pacífico: huracán categoría 1 con vientos de 130 km/h. Se espera que alcance categoría 4 el 27 de julio. Infórmate sobre su impacto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+