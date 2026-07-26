Genevieve Se Convierte en Huracán Categoría 1 en el Pacífico: Mapa de Trayectoria

Esta noche, la tormenta tropica Genevieve se intensificó y evolucionó a huracán categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del ciclón se localiza a 810 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 160 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN, los desprendimientos nubosos del huracán continuarán reforzando el ingreso de humedad hacia el occidente del territorio nacional durante esta noche, lo que favorecerá la probabilidad de lluvias en esa región.

Trayectoria: ¿A qué hora se convertirá en huracán categoría 4?

Huracán Genevieve categoria 1. Foto: Conagua

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Genevieve continuará fortaleciéndose durante las próximas horas. El 26 de julio a las 18:00 horas evolucionará a huracán categoría 2 mientras avanza sobre el océano Pacífico.

Mientras que para el 27 de julio, el huracán alcanzará la categoría 3 cuando se ubique aproximadamente a 870 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ese mismo 27 de julio, a las 18:00 horas, Genevieve se intensificará a huracán categoría 4, localizándose a 810 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El pronóstico indica que el 28 de julio el sistema comenzará a debilitarse y descenderá nuevamente a categoría 3, cuando se ubique a 815 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.