Narcotráfico

Decomisan 361 kg de Metanfetamina y 17 kg de Fentanilo en Sonora

Parte de la droga estaba oculta en costales de fertilizante, de acuerdo con la información oficial

Droga

Destacado

Las autoridades detienen a un sujeto con 361 kg de metanfetamina y 17 kg de fentanilo en Sonora. La droga, destinada a EE.UU., estaba escondida en fertilizantes. Más detalles aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+