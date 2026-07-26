Decomisan 361 kg de Metanfetamina y 17 kg de Fentanilo en Sonora

Agentes del Ejército y de la Guardia Nacional decomisaron 361 kilogramos de metanfetamina y 17 kg de fentanilo en un puesto de revisión en San Luis Río Colorado, Sonora, y detuvieron a un sujeto que transportaba la droga.

El aseguramiento ocurrió el viernes 24 de julio en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico "CUCAPAH", de acuerdo con reportes de las Comandancias de la II Región Militar y 45/a. Zona Militar.

Parte de los narcóticos estaba oculto en 29 costales de fertilizantes, de acuerdo con la información oficial e imágenes compartidas por la autoridad.

Además de la droga se incautó un vehículo con caja seca. El fentailo estaba en seis empaques.

"El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado, Son., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica", se indicó.

La droga tenía como destino Estados Unidos. No se precisó de inmediato el grupo criminal al que pertenecía el cargamento.

ASJ