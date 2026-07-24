Narcotráfico

Sentencian a Más de 100 Años a "El Carrete", Líder de Grupo Criminal Los Rojos

Santiago Mazari Hernández, alias "El Carrete" o "El señor de los caballos", era pieza clave de la organización criminal "Los Rojos"

Santiago Mazari Hernández, "El Carrete", era líder criminal de "Los Rojos"Foto: Archivo
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