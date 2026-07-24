Sentencian a Más de 100 Años a "El Carrete", Líder de Grupo Criminal Los Rojos

Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete” o “El Señor de los caballos”, uno de los fundadores de la organización criminal “Los Rojos”, fue sentenciado a más de 100 años de prisión, así lo informaron las autoridades federales.

De acuerdo con los primeros reportes, un juez federal determinó la resolución, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales lo señalan responsable de delincuencia organizada, así como en delitos contra la salud y secuestro, este último en agravio de una víctima.

Asimismo, se informó que de manera coordinada trabajaron la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), así como la Fiscalía Federal en el Estado de Morelos, con la finalidad de que se dictara la condena de 105 años de prisión.

Además, el imputado tendrá que realizar el pago de la reparación del daño.

Cabe resaltar que Santiago Mazari fue capturado en agosto de 2019, por lo que obtuvo una primera condena de 20 años en reclusión. Por la sentencia de 105 años de prisión, las autoridades cumplimentaron la orden de captura en reclusión en el Centro de Readaptación Social 13, en Oaxaca.

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¿Quién es Santiago Mazari Hernández de Los Rojos?

Santiago Mazari Hernández, también conocido como "El Carrete", "El Señor de los Caballos", "El Ocho" o "El Ocho de Sonoita", fue el principal líder y fundador operativo del cártel Los Rojos, uno de los principales generadores de violencia en los estados de Morelos y Guerrero.

Los Rojos surgieron luego de la fractura del Cártel de los Beltrán Leyva tras la muerte de sus líderes en 2009. Entonces, Santiago Mazari tejió nexos con los Beltrán Leyva hasta posicionarse como el mando de esta facción.

La zona de operación de esta organización criminal se concentró en:

Morelos (Amacusac, Puente de Ixtla, Miacatlán, Tetecala, Mazatepec, Coatlán del Río)

Guerrero (Tierra Caliente y la zona centro)

Puebla

Santiago Mazari Hernández, “El Carrete”, era una pieza clave para el tráfico de drogas internacional, ya que introducía heroína hacia Estados Unidos y posteriormente había lavado de dinero.

Junto a Los Rojos, fue identificado por cometer delitos de alto impacto, como secuestro, extorsión, homicidios y despojo, los cuales eran cometidos para financiar la estructura y así poder mantener el control.

El también conocido “El señor de los caballos” cambiaba constantemente de domicilio y usaba autos “modestos” para pasar desapercibido.

Santiago Mazari está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014, debido a que en varias declaraciones fue señalado por la rivalidad violenta con el grupo Guerreros Unidos, en Iguala, Guerrero.

EPP