Cultura

Vacaciones de Verano 2026: ¿Dónde Hay Cursos Gratis para Niñas y Niños en la CDMX?

Estas vacaciones, aprovecha al máximo los cursos de verano gratis en CDMX 2026; estas son todas las sedes y actividades

Estos son los cursos de verano gratis en CDMX este 2026Foto: Especial
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