Vacaciones de Verano 2026: ¿Dónde Hay Cursos Gratis para Niñas y Niños en la CDMX?

Si tienes pequeños en casa y no quieres que todas las vacaciones pasen su tiempo frente a dispositivos móviles o viendo televisión, es momento de que los inscribas a los Cursos de Verano gratis en CDMX; estos son los detalles de las actividades y las sedes cercanas a tu casa.

Una vez que terminan las clases, vienen momentos de felicidad por tener los días completamente libres. Los estudiantes y padres de familia descansan de las tareas y la rutina.

La SEP informó en el Calendario del Ciclo Escolar 2026-2027, que los alumnos de educación básica volverán a las aulas hasta el lunes 31 de agosto. Por lo tanto, les esperan varias semanas para planear las mejores actividades, principalmente en familia.

No obstante, hay hogares en los que los papás no pueden solicitar vacaciones para pasar el tiempo con sus hijos durante este receso o no cuentan con una red de apoyo que les brinde la confianza de que los pequeños estarán seguros.

Por esta razón, las autoridades han preparado diversos cursos de verano gratis en la CDMX, con la finalidad de que los menores puedan aprender, convivir con otros niños, divertirse y, al mismo tiempo, estar en un entorno confiable.

Si quieres que los niños y niñas, sumen creatividad y aprendan otras habilidades durante sus vacaciones, toma nota y llévalos a los cursos de verano.

¿Dónde hay cursos de verano gratis en la CDMX 2026?

Como te contamos, son varios los puntos en los que se ofrecerán actividades para que los pequeños disfruten al máximo y de una manera diferente sus vacaciones. Recuerda que estos cursos son completamente gratuitos.

Pero ojo, porque tienes que considerar que en algunos te van a solicitar varios documentos para la inscripción, así que es necesario que los tengas a la mano para agilizar el proceso.

Otro punto importante que debes tomar en cuenta es que en algunos lugares ya iniciaron los cursos de verano gratis en CDMX. Mientras que en otros los espacios son limitados, así que tendrás que acudir directamente a las sedes para ver si aún hay cupo o conocer otras alternativas.

Estos son los cursos de verano gratis en CDMX 2026:

Pilares

En toda la CDMX ofrecen el “Verano Divertido Pilares”, con actividades para jugar, aprender y divertirse. Las niñas y niños participarán en talleres, juegos, retos ecológicos, así como en dinámicas artísticas y actividades deportivas.

Se llevarán a cabo del 27 de julio al 15 de agosto. Puedes acudir a la sede más cercana a tu casa para solicitar la inscripción.

Alcaldías

Álvaro Obregón

En esta demarcación se ofrecen los Talleres Tonatiuh al interior del Parque de la Juventud. Los talleres van desde cardio-zumba, hasta batería, modelado en barro, pintura, tenis de mesa y hasta crochet. Los horarios son de lunes a viernes y las clases inician entre las 8:00 horas y hasta las 15:00 horas. Cada actividad tiene un horario específico.

Azcapotzalco

Al norte de la CDMX, también se preparan actividades para todos los niños. Del 22 al 14 de agosto, de 9:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo el curso de verano para menores de 6 a 13 años de edad. Las sedes son Casa de Cultura Azcapotzalco, Parque Tezozómoc, Parque Recreativo Morelos. Las actividades son artísticas, deportivas y culturales.

Toma nota, porque también habrá otras sedes en las bibliotecas de la demarcación. Aquí te dejamos la lista de las sedes:

Bibliotecas de unes a viernes:

"Ernesto Ramírez Romero" (Parque Azcatl Paqui).

"José Alberto Manrique" (Deportivo Xochinahuac).

"Xavier Villaurrutia" (Av. de las Culturas s/n, UH El Rosario).

"Fray Bartolomé de las Casas" (Morelos s/n, Centro de Azcapotzalco).

"San Andrés" (Morelos s/n, San Andrés).

Bibliotecas de lunes a domingo:

"Santa Cruz Acayucan" (Camino a Nextengo s/n, Santa Cruz Acayucan).

"Fernando Montes de Oca" (Granjas s/n, Santa Catarina).

"José Ma. Vigil" (San Mateo 149, La Preciosa).

"Izcoatl" (Plazuela de la Manzana 1, UH Presidente Madero).

Bibliotecas sábado y domingo únicamente:

"Victoria de las Democracias" (Pimienta s/n, Ignacio Allende).

"Francisco Gabilondo Soler" (Amuzgos 48, Tezozómoc).

Los requisitos de inscripción son:

Formato de inscripción (se entrega el día del trámite)

Carta responsiva firmada por madre, padre o tutor

Ficha médica

Copia de identificación oficial del tutor

3 fotografías tamaño infantil del menor

1 fotografía tamaño infantil del padre, madre o tutor, así como de cada persona autorizada (máximo 3 personas)

Coyoacán

En la alcaldía Coyoacán, los cursos de verano gratis van enfocados a la Protección Civil, por lo que en la Brigada de Verano "Tlotli", los pequeños aprenderán sobre primeros auxilios y qué hacer en caso de una emergencia.

Se llevará a cabo del 3 al 12 de agosto en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en la UGIRPC "Base Fénix", ubicada en Viaducto Tlalpan S/N, Antiguo Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa.

Para validar el registro, se tiene que llenar formulario y para asegurar el lugar del menor, se deberá entregar la siguiente documentación:

Fotografía Reciente del Menor (puede ser impresa a blanco y negro o color).

Certificado médico (no mayor a 3 meses de emisión)

Copia de INE del tutor principal que firmó el formulario

Copia del INE de las personas (máximo 3) registradas en el formulario con autorización para recoger al menor al término de las jornadas cotidianas.

Cuajimalpa de Morelos

A las actividades de Protección Civil se suman otras que tienen que ver con la seguridad y la convivencia. En Cuajimalpa se lleva a cabo “Un Verano de aventura con educadores viales”. Se trata de un curso donde niñas y niños aprenderán sobre cultura vial, movilidad segura y prevención de accidentes de una forma divertida e interactiva.

La cita es en la explanada de la Alcaldía Cuajimalpa y estará disponible hasta el 24 de julio en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Gustavo A. Madero

En la GAM, los cursos de verano gratis en CDMX, están enfocados a menores de 6 a 14 años de edad. Las actividades son deportivas, recreativas y musicales. Pero ojo, también habrá visitas al zoológico, tirolesa, pista de hielo, albercas, cine, circo, acuarios, museos, talleres, entre otras.Se realizará del 27 de julio al 14 de agosto de 10:00 a 14:00 horas.

Las inscripciones serán del 22 al 24 de julio de las 10:00 a 17:00 horas en las sedes:

EDEN Mestizaje

EDEN Juventino Rosas

EDEN Naturaleza

Para la inscripción necesitas:

Ficha de inscripción

Carta responsiva

Identificación oficial (INE)

CURP del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

2 fotografías tamaño infantil

Certificado médico.

Iztacalco

En Iztacalco, los pequeños de 6 a 12 años de edad, se divertirán a lo grande desde ahora y hasta el 7 de agosto. Las actividades serán fútbol, voleibol, baile fitness, tocho, gimnasia, activación física, entre otras.

El curso será de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, en el Módulo Deportivo "Jardines Tecma" (Av. Canal de Tezontle s/n esquina Estudios Sthal, Col. Jardines Tecma).

La inscripción es en la Coordinación de Derechos Recreativos, Edificio "B", primer piso. Te van a pedir estos documentos:

CURP del menor

INE del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio (que acredite residencia en Iztacalco).

Firma de formatos de la Alcaldía

Iztapalapa

Al oriente de la CDMX, los cursos de verano gratis estarán enfocados a los menores de 6 a 15 años de edad. Se llevarán a cabo del 27 de julio y hasta el 15 de agosto en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

La documentación requerida es la siguiente:

Copia de la identificación oficial (INE) del padre, madre o tutor

CURP de la niña, niño o adolescente

CURP del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio de Iztapalapa

Las inscripciones son en las sedes distribuidas por todas las territoriales, las cuales son las siguientes:

Territorial Acahualtepec Teotongo

Territorial Acatitla

Territorial Aztahuacan

Territorial Quetzalcóatl

Territorial Atlalilco Axomulco

Territorial Aculco

Territorial Vicente Guerrero

La Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras aprovecha la emoción que dejó el Mundial 2026 y en sus cursos de verano se enfocarán a las actividades deportivas: soccer y americano.

En el caso del futbol será para niños de 5 a 12 años de edad, desde ahora y hasta el 14 de agosto. La sedes son el Deportivo Casa Popular y Campo Contreras.

Mientras que el futbol americano está dirigido a pequeños de 6 a 14 años de edad, y sus actividades culminan el 7 de agosto. La sede es el Deportivo 1º de Mayo. Ojo, es cupo limitado.

Las Inscripciones son de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, en las oficinas del Deportivo 1º de Mayo, y debes llevar estos papeles:

Comprobante de domicilio

INE del tutor

CURP del niño/niña

Acta de nacimiento

Certificado médico

2 fotografías tamaño infantil del menor

2 fotografías tamaño infantil del tutor

Tláhuac

Los cursos de verano gratis en CDMX también estarán disponibles en Tláhuac, del 27 de julio y hasta el 7 de agosto. Las inscripciones ya comenzaron y terminarán hasta el 24 de julio. Primero haces tu registro en línea y después debes acudir a cualquiera de la sedes:

Bosque de Tláhuac

Tecnológico No. 1

IEMS Tetelco

Lleva los siguientes documentos:

CURP del niño o niña

INE del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio

2 fotografías tamaño infantil del menor

1 fotografía tamaño infantil de la persona autorizada

Tlalpan

Finalmente, en la alcaldía Tlalpan el curso de verano 2026, estará dirigido a menores de 6 a 17 años, preferentemente residentes de la Alcaldía Tlalpan.

Las actividades se llevarán a cabo del 3 al 28 de agosto de 2026 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hotas.

Las inscripciones ya comenzaron y terminan el 31 de julio de 2026. Si vas a sumarte a las actividades, debes saber que el horario de atención para el registro es de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.

Para hacer válida la inscripción, tienes que acudir personalmente con la documentación completa a alguna de las sedes.

Deportivo Solidaridad

Deportivo de San Pedro Mártir

CAO de los Pueblos

Centro Xilotl

Casa de Salud Mesa los Hornos

Los requisitos son los siguientes:

CURP: Clave Única de Registro de Población del menor

Comprobante de domicilio: De la Alcaldía Tlalpan (no mayor a 3 meses)

Identificación oficial: Con fotografía del padre, madre o tutor

Formato de registro: Se proporciona y llena directamente en la sede

Si necesitas más información, puedes llamar al teléfono: 55 5483 1500, Ext. 5924 (lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas) o acudir a la Dirección General de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Calle José María Morelos No. 27, Col. Tlalpan Centro.

EPP