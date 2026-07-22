Cultura

Presentan la Feria de las Carnitas 2026 en Junta Auxiliar de Puebla ¿Cuánto Costará el Taco?

En N+ Puebla te decimos cuando inicia este evento en la plaza central de San Francisco Totimehuacan, comunidad de la capital poblana.

Feria de las Carnitas 2026 San Francisco Totimehuacan Puebla Fechas PreciosTodo lo que Debes Saber de la Feria de las Carnitas 2026 en San Francisco Totimehuacan, Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

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No te pierdas la Feria de las Carnitas 2026 en Puebla: tacos a 60 pesos y actividades culturales del 30 de julio al 2 de agosto. ¡Conoce más!

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