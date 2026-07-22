Presentan la Feria de las Carnitas 2026 en Junta Auxiliar de Puebla ¿Cuánto Costará el Taco?

Este martes 21 de julio de 2026 fue presentada la Feria de las Carnitas 2026 misma que se realizará en próximos días en San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre este importante evento en la comunidad más grande de la capital poblana, en qué fechas se llevarán a cabo y cuánto costará el taco y el kilogramo.

Feria de las Carnitas 2026 en San Francisco Totimehuacan, Puebla: Fechas y Precios

La Feria de las Carnitas 2026 en San Francisco Totimehuacan, junta auxiliar de la ciudad de Puebla se llevará a cabo del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto en su plaza central.

De acuerdo con las autoridades auxiliares de la comunidad, se espera para dicho fin de semana una afluencia de 40 mil visitantes y una derrama económica de 12 millones de pesos.

De acuerdo con los organizadores del evento, el precio del taco y la cemita de carnitas será de 60 pesos, mientras que el kilo de carnitas costará 350 pesos e incluirá complementos como salsas, rábanos, nopales y limones.

Actividades en la Feria de las Carnitas 2026 en San Francisco Totimehuacan, Puebla

San Francisco Totimehuacan ofrecerá durante los cuatro días de la feria presentaciones de mariachi, degustaciones de mezcal y recorridos por las cascadas de la zona.

Las actividades culturales de esta edición correrán a cargo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), buscando atraer visitantes del Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca.

Con información de N+

GMAZ