Accidentes

Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Alberca en San Nicolás, Nuevo León

El hombre fallecido se encontraba al interior de una alberca ubicada dentro de una propiedad en el centro de San Nicolás

Localizan muerto en albercaEl hombre fallecido se encontraba al interior de una alberca. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante hallazgo en San Nicolás: un hombre fue encontrado sin vida en una alberca. Autoridades investigan el caso y revisan cámaras de seguridad. Más detalles pronto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+