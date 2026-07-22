Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Alberca en San Nicolás, Nuevo León

El hallazgo de un hombre sin vida al interior de una alberca generó un intenso despliegue de autoridades hasta el centro del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esta movilización ocurrió durante la tarde de este martes 21 de julio.

Fue en el cruce de las calles Vicente Guerrero e Ignacio Aldama, en lo que parece ser una quinta, donde ocurrió este hallazgo. Al sitio llegaron elementos de la Policía de San Nicolás, quienes al confirmar esta situación, resguardaron el área.

A este sitio llegaron elementos de la SEMEFO y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes comenzaron a recabar la información necesaria. Hasta el momento el hombre no ha sido identificado, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se revelen más detalles sobre este caso.

Revisarán cámaras de seguridad tras muerte de hombre en San Nicolas

En el lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad, mismas que serán analizadas por los agentes de investigación para observar como sucedieron los hechos. Se desconoce si en este sitio se llevaba a cabo alguna celebración o si la persona fallecida habitaba esta propiedad.

Debido a esta movilización, las calles Vicente Guerrero e Ignacio Aldama fueron acordonadas, por lo que autoridades de seguridad pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas, ya que este despliegue continuará durante algunas horas. Esta propiedad quedará bajo a resguardo para continuar con las investigaciones correspondientes.