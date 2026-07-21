Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición Dentro de Casa en Monterrey, NL

La localización de un cuerpo al interior de un domicilio generó un intenso despliegue de seguridad en el cruce de las calles Roble y José María Michelena, en la colonia Talleres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Esta movilización ocurrió durante la tarde de este martes 21 de julio.

Fueron vecinos de este sector quienes habrían percibido un olor fétido en una propiedad, por lo que pidieron el apoyo de autoridades de seguridad para revisar el interior de esta casa. A la llegada de la Policía de Monterrey, se confirmó la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo que la zona fue resguardada.

Minutos más tarde a este sitio llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron a entrevistar a vecinos para tratar de identificar a la persona fallecida. Hasta el momento solo se ha revelado que se trata de un hombre, por lo que se espera se den más detalles en las próximas horas.

Localizan cuerpo dentro de Motel Nueva Castilla

Un hecho similar ocurrió durante la madrugada del 20 de julio, cuando un grupo de creadores de contenido localizó un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de la habitación 156 del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

A este punto de inmediato llegaron autoridades de seguridad e investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes. El caso de inmediato tomó relevancia debido a que en este lugar ocurrió el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, una joven que había sido reportada como desaparecida durante el mes de abril del 2022.