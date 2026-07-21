Seguridad

Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición Dentro de Casa en Monterrey, NL

Fueron vecinos de la colonia Talleres quienes reportaron percibir olores fétidos dentro de una propiedad

Localizan cuerpo en propiedadEl cuerpo se encontraba dentro de una propiedad. Foto: N+

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Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue localizado en una casa de Monterrey. Vecinos alertaron a la policía tras percibir olores fétidos. Sigue la investigación.

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