Seguridad

Investigan Presunto Hallazgo de un Cuerpo en Motel Nueva Castilla en Escobedo, NL

Un presunto cuerpo humano fue localizado durante la madrugada en una habitación del Motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo.

Motel Nueva CastillaAseguran motel por hallazgo de cuerpo. Foto: N+

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Misterioso hallazgo en Motel Nueva Castilla: un cuerpo fue encontrado en Escobedo. La investigación está en curso. ¿Será un nuevo caso de homicidio? Descubre lo último.

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