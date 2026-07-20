Investigan Presunto Hallazgo de un Cuerpo en Motel Nueva Castilla en Escobedo, NL

Autoridades estatales investigan el presunto hallazgo de un cuerpo humano al interior del Motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El reporte fue atendido durante la madrugada de este lunes 20 de julio, luego de que un grupo de creadores de contenido que ingresó al inmueble notificara a las autoridades sobre el descubrimiento de aparentes huellas de arrastre y un cuerpo dentro de una de las habitaciones.

De acuerdo con la información preliminar, el despliegue de las corporaciones de seguridad comenzó alrededor de la 1:30 de la mañana. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al lugar y, de manera inicial, habrían confirmado la presencia del cuerpo al interior de la habitación número 156, por lo que se activó el protocolo correspondiente para preservar la escena e iniciar las indagatorias.

Investigan hallazgo de cuerpo humano en motel Nueva Castilla

Durante las primeras horas del día permanecieron en el sitio peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, mientras esperaban la autorización de una orden de cateo para ingresar formalmente al inmueble y llevar a cabo el procesamiento de la escena. Asimismo, elementos de la Policía Municipal de Escobedo resguardaron el perímetro.

El Motel Nueva Castilla ha sido escenario de diversas investigaciones en años recientes. Aunque una parte del inmueble fue liberada para sus propietarios tras haber permanecido asegurada, el sitio ha registrado robos y actos de vandalismo debido a que presenta accesos vulnerables, lo que facilita el ingreso de personas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las causas de la muerte. La investigación continúa y será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la encargada de confirmar oficialmente el hallazgo y determinar si se trata de un nuevo caso de homicidio.