Dos Años del Feminicidio de la Enfermera Noriko en Coatzacoalcos: Su Madre Aún Exige Justicia

Desde el altar que se encuentra colocado en el patio de su casa ubicada en la calle Monumentos 233 de la colonia Paraíso Las Dunas, en el municipio de Coatzacoalcos, Lisette Ruíz Granados, madre de Noriko, dijo que en la investigación ministerial por el feminicidio de su hija continúa enfrentando un camino marcado por la burocracia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. A Dos Años del Feminicidio de Noriko en Coatzacoalcos, Su Madre Continúa Pidiendo Justicia

Indicó que este domingo 19 de julio se cumplieron dos años del feminicidio de su hija, la enfermera Noriko, cuando se encontraba afuera de las instalaciones de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zona 36 del municipio de Coatzacoalcos.

Sí son 2 años, pues del cobarde asesinato que le quitó la vida a mi hija, y seguimos luchando para que se le haga justicia. Hay un sentenciado.

Presuntos responsables del feminicidio de Noriko han interpuesto amparos en el proceso

Entre flores y veladoras se encuentra la imagen de Noriko en un altar en su domicilio, lugar en el que habitó durante 23 años. Hoy la señora Lisette Ruíz dijo que el autor intelectual Gregorio 'N', en su proceso, se encuentra estancado en la etapa intermedia debido a la interposición constante de distintos amparos.

Debido a esta situación, se encuentran esperando a que actualmente se resuelva un amparo para poder pasar la audiencia intermedia y agregó que lamentablemente la justicia en este caso ha sido muy tardada.

Estamos esperando que se le resuelva un amparo para poder pasar a la audiencia intermedia. Eso es lo que estamos esperando. Desafortunadamente, nuestra justicia es muy tardada.

Por su parte, el autor material de estos hechos, identificado como Luis Alfredo 'N', actualmente ya cuenta con una sentencia de 70 años; sin embargo, su defensa ha interpuesto una apelación que hasta este momento aún se encuentra pendiente.