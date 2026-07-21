Seguridad

Dos Años del Feminicidio de la Enfermera Noriko en Coatzacoalcos: Su Madre Aún Exige Justicia

La madre de Noriko sigue en busca de justicia por el feminicidio de su hija cuando se encontraba afuera del IMSS 36 de Coatzacoalcos el 19 de julio de 2024.

A Dos Años del Feminicidio de Noriko al Sur de Veracruz, su Madre Sigue Exigiendo JusticiaLa madre de la joven señala que el caso se ha retrasado por amparos y burocracia. Foto: N+

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A dos años del feminicidio de Noriko en Coatzacoalcos, su madre sigue luchando por justicia. La burocracia y los amparos han retrasado el proceso. Conoce más sobre este caso.

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