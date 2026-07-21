Movilidad

¿Hay Bloqueo en la Autopista del Sol Hoy 21 de Julio 2026 por Habitantes de Acapulco?

En el inicio del periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar esta vía

Manifestantes bloquean la Autopista del Sol.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Hay bloqueos en la Autopista del Sol? Se reportaron accidentes en km 86 y 37, ya solucionados. Consulta el estado de la vía y planifica tu viaje a Acapulco sin estrés.

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