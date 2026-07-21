Hombre Muere en Zapopan al Caer de 15 Metros de Altura Cuando Trabajaba en Construcción

Un hombre, de 46 años, falleció traes caer de 15 metros de altura cuando realizaba trabajos de construcción. Múltiples reportes al 911 de emergencias alertaron del accidente.

Esto se sabe del incidente en Zapopan

El hecho ocurrió en una finca ubicada en el circuito de Los Andes, en el fraccionamiento Las Cumbres del municipio de Zapopan. Compañeros de la víctima mencionaron que, el trabajador había caído de una altura considerable sufriendo golpes en la cabeza y el resto del cuerpo, los intentos por ayudarlo fueron en vano.

A la llegada de paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su deceso y dieron parte a los elementos de seguridad quienes, una vez en el punto, comenzaron con las investigaciones.

Cabe mencionar que el encargado de la obra les indicó a los policías contar con todos los protocolos de seguridad necesarios para realizar los trabajos en las alturas.

Personal de la Fiscalía de Jalisco también llegó al sitio para integrar lo sucedido a una carpeta de investigación, en tanto, habitantes el fraccionamiento mantenían una tensa calma al observar a las unidades de emergencia entrar a uno de los cotos.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses también ingresaron para trasladar el cuerpo hasta sus instalaciones en espera de que sea reclamado por sus familiares.





