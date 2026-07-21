Seguridad

Hombre Muere en Zapopan al Caer de 15 Metros de Altura Cuando Trabajaba en Construcción

Compañeros de la víctima intentaron auxiliarlo, pero fue inútil. El cuerpo lo trasladaron a la morgue metropolitana.

ConstrucciónEl accidente movilizó a la Fiscalía y al IJCF. Foto: N+

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Tragedia en Zapopan: un trabajador de 46 años muere al caer 15 metros en una obra. A pesar de los intentos de sus compañeros, no sobrevivió. ¿Qué falló en los protocolos de seguridad?

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