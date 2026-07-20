Por No Vender un Producto Apartado, 2 Hombres se Pelean en Mercado de Abastos de Guadalajara

Los hechos ocurrieron sobre un local ubicado en el cruce de las calles Libélula y Avispa. Un cliente llegó y exigió que le vendieran un producto, sin embargo, los trabajadores del sitio le mencionaron que ya estaba comprometido.
Posteriormente, el cliente y un trabajador se fueron a los golpes, y en un momento dado, uno de los participantes sacó un cuchillo e hirió a su contrincante en el brazo.
De manera inmediata y por sus medios, el hombre atacado con cuchillo fue trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorros.
“Que momentos antes llegó un masculino, éste mayor de edad en estado inconveniente, exigiendo la venta de producto al negarle la misma porque ya la tenían comprometida, este sujeto se pone agresivo e intenta jalar una de las cajas con producto. Uno de los empleados interviene y uno de los sujetos hace un intercambio de golpes”, explicó el comandante de la Policía de Guadalajara.
Ninguno de los hombres decidió poner una denuncia
El otro hombre que se involucró en la riña, se quedó en el lugar y fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde, y después firmó el desistimiento médico, por lo que no fue trasladado.
Al final, ninguno de los participantes de la riña quiso continuar con el procedimiento penal, por lo que no hubo denuncias al respecto.