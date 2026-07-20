Seguridad

Por No Vender un Producto Apartado, 2 Hombres se Pelean en Mercado de Abastos de Guadalajara

Una riña con cuchillo se generó entre un cliente y un trabajador del Mercado de Abastos en Guadalajara

Mercado de AbastosRegistran una riña con cuchillo en el Mercado de Abastos de Guadalajara. Foto: N+

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Conflicto en Guadalajara: un cliente y un trabajador del Mercado de Abastos se enfrentan a golpes y cuchilladas por un producto comprometido. Entérate de los detalles.

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