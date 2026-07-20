Seguridad Por No Vender un Producto Apartado, 2 Hombres se Pelean en Mercado de Abastos de Guadalajara Una riña con cuchillo se generó entre un cliente y un trabajador del Mercado de Abastos en Guadalajara Registran una riña con cuchillo en el Mercado de Abastos de Guadalajara. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Conflicto en Guadalajara: un cliente y un trabajador del Mercado de Abastos se enfrentan a golpes y cuchilladas por un producto comprometido. Entérate de los detalles. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 jul 2026 | 15:26 CST Actualizado hace 3 horas

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Un cliente y un trabajador del Mercado de Abastos en Guadalajara terminaron en una riña a golpes y cuchilladas este 20 de julio, por un supuesto conflicto.

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Los hechos ocurrieron sobre un local ubicado en el cruce de las calles Libélula y Avispa. Un cliente llegó y exigió que le vendieran un producto, sin embargo, los trabajadores del sitio le mencionaron que ya estaba comprometido.

Posteriormente, el cliente y un trabajador se fueron a los golpes, y en un momento dado, uno de los participantes sacó un cuchillo e hirió a su contrincante en el brazo.

De manera inmediata y por sus medios, el hombre atacado con cuchillo fue trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorros.

“Que momentos antes llegó un masculino, éste mayor de edad en estado inconveniente, exigiendo la venta de producto al negarle la misma porque ya la tenían comprometida, este sujeto se pone agresivo e intenta jalar una de las cajas con producto. Uno de los empleados interviene y uno de los sujetos hace un intercambio de golpes”, explicó el comandante de la Policía de Guadalajara.

Ninguno de los hombres decidió poner una denuncia

El otro hombre que se involucró en la riña, se quedó en el lugar y fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde, y después firmó el desistimiento médico, por lo que no fue trasladado.