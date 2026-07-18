Sociedad

725 Parejas se Casan en Jalisco con Temática de Futbol por Mundial 2026

725 Parejas se casaron en la Plaza de la Liberación, en Guadalajara, con la temática del Mundial 2026

Bodas colectivas en GuadalajaraFoto: N+

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¡Amor y fútbol en Guadalajara! 725 parejas se casaron en una ceremonia temática del Mundial 2026. Descubre cómo el deporte unió a estos enamorados.

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