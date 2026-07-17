Ya Hay Fecha: Cuándo Salen a la Venta Boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara y Dónde Comprar

Recién se hizo oficial el concierto de los Prófugos del Anexo en Guadalajara 2026 y ahora también ya se dio a conocer la fecha en que se van a poder comprar los boletos para el evento en el Estadio Jalisco, por eso acá te decimos cuándo salen a la venta las entradas para el show de Julión Álvarez y Alfredo Olivas y cómo comprar tickets.

Prófugos del Anexo Tour vuelve para el mes patrio 2026 en Jalisco, Gdl y para que no te pierdas de este show, en una nota te mostramos los posibles precios de los boletos y el link en el que van a estar disponibles para adquirir. Recuerda que entre tantos conciertos, Julión Álvarez se presentará en solitario un día antes en el mismo escenario.

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¿Cuándo salen a la venta los boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara 2026?

Los boletos salen a la venta el próximo martes 21 de julio 2026. Se van a poder comprar en línea y de acuerdo con información de Julión Álvarez es posible que algunos fans tengan preferencia para adquirir primero sus entradas.

Las personas que podrían tener prioridad en la venta de boletos son todas aquellas que ya hayan comprado entradas para el concierto de Julión en solitario, para el 25 de septiembre en el Estadio Jalisco. Esto aún debe ser confirmado por la boletera oficial del evento.

¿Dónde comprar boletos Prófugos del Anexo en el Estadio Jalisco Gdl?

Los boletos para Prófugos del Anexo se van a poder comprar a través de Kingticketboleto, a partir de las 11:00 horas de la mañana del 21 de julio. Se espera que durante los próximos días se anuncien todos los detalles y precios oficiales de las entradas para el concierto en Guadalajara.

Por ahora, Prófugos del Anexo Tour solo tiene confirmado un concierto en este 2026 y es en Guadalajara. Para quienes preguntan por CDMX y Puebla, hasta el momento se sabe que Julión Álvarez se presentará en solitario en la Angelópolis, el próximo 3 de octubre y lo boletos también se venden solamente por Kingticketboleto.

AO