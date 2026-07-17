Ya Hay Fecha: Cuándo Salen a la Venta Boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara y Dónde Comprar

Julión Álvarez y Alfredo Olivas darán concierto en el Estadio Jalisco como parte de Prófugos del Anexo Tour 2026 y ya anunciaron la fechan para comprar los boletos

Cuándo salen a la venta los boletos de Prófugos del Anexo Guadalajara 2026 dónde comprar Estadio JaliscoLos Prófugos del Anexo vuelven a Guadalajara con concierto en el Estadio Jalisco. Foto: Instagram @lospasosdejulion

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