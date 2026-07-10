Julión Álvarez Anuncia Concierto en Puebla Este 2026: Fecha, Lugar y Boletos

Julián Álvarez y su Norteño Banda busca llenar uno de los estadios de Puebla como parte de su nueva gira para este 2026.

Julión Álvarez y su Norteño Banda regresa a Puebla.Foto: Instagram lospasosdejulion

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El 'Rey de la taquilla' Julión Álvarez anuncia concierto en Puebla este 2026. Marca el 3 de octubre en tu calendario y prepárate para una noche inolvidable en el Estadio Hermanos Serdán.

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