Julión Álvarez Anuncia Concierto en Puebla Este 2026: Fecha, Lugar y Boletos

Julión Álvarez y su Norteño Banda regresa a Puebla este 2026 con un concierto monumental en el Estadio Hermanos Serdán como parte de su nuevo tour.

A pesar de que el cantante de regional mexicana no se presentó en la Feria de Puebla este 2026, como lo había hecho en sus últimos cuatro años, dio a conocer que volverá a la capital poblana.

El también conocido como "Rey de la taquilla" busca llenar el estadio de béisbol "Hermanos Serdán" ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, en donde presentará sus más grandes éxitos como "Regalo De Dios", "LoTienes Todo", "El color de tus ojos" y "Te hubieras Ido Antes".

Tour de Julión Álvarez en 2026: ¿Cuándo estará en Puebla?

Julión Álvarez anunció su nuevo tour el cual comenzará este 25 de septiembre visitando diferentes estados como Puebla, Jalisco y Monterrey, estas son las fechas confirmadas:

25 Septiembre: Jalisco "Estadio Jalisco"

3 Octubre: Puebla "Estadio Hermanos Serdán"

21 Noviembre: Monterrey "Estadio Walmart Park"

28 Noviembre: Veracruz "Estadio Beto Ávila"

5 Diciembre: Queretaro

El concierto de Julión Álvarez y su Norteño Banda en Puebla será el 3 de octubre de 2026 en el Estadio Hermanos Serdán, cuyos boletos estarán a la venta a partir de este 11 de julio a través de la página oficial de kingticketboleto.

Hasta el momento no se ha dado a conocer los precios para accesar a este evento en la capital poblano, sin embargo, la página oficial para la venta de boletos reveló que en Jalisco inician los costos desde 600 pesos.

Ante esta noticia, fans de Julión externaron su felicidad por esta nueva gira y esperan que anuncie nuevas fechas en otros estados de la república mexicana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 12 Personas Terminan Aplastadas en Concierto de Julión Álvarez

Conciertos que habrá en Puebla este 2026

Puebla recibirá a Julión Álvarez y su Norteño Banda en el mes de octubre este 2026, pero entre los conciertos más esperados para lo que resta del año, también se encuentran los siguientes:

24 Julio: Cristian Castro

11 Agosto: Paulo Londra

18 de Agosto: Sin Bandera

18 de Agosto: Arcángel

18 de septiembre: Camilo

18 de octubre: Romeo Santos y Prince Royce

Con información de N+

MCS