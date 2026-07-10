Cae Sujeto tras Asesinar a su Compañero de Cacería en un Cerro de Puebla

Raymundo "N" fue detenido por el homicidio de un hombre ocurrido en el "Cerro Verde" en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez en Puebla.

Detenido en Tlacotepec de Benito Juárez, PueblaFoto: Fiscalía de Puebla

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Raymundo 'N' es arrestado tras el asesinato de un hombre en Cerro Verde, Tlacotepec. La discusión entre cazadores terminó en tragedia. Descubre los detalles de la investigación.

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