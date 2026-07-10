Cae Sujeto tras Asesinar a su Compañero de Cacería en un Cerro de Puebla

Revelan avances sobre el caso del asesinato de un hombre ocurrido en el “Cerro Verde” en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez; Un hombre identificado como Raymundo "N" logró ser detenido por su probable responsabilidad en este homicidio.

Los hechos ocurrieron el 8 de febrero de 2026 cuando la víctima se encontraba realizando actividades de cacería junto al acusado en inmediaciones de un cerro ubicado en la localidad de Tlacotepec de Benito Juárez.

De acuerdo a las investigaciones y pruebas recabadas, los hombres sostuvieron una discusión que escaló a la agresión fatal; Raymundo "N" presuntamente le disparó a la víctima dejándolo gravemente herido, y posteriormente se dio a la fuga con dirección al municipio de Tlacotepec.

El cuerpo de la víctima fue localizado sin vida por lo que agentes ministeriales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato.

Gracias a las evidencias y testimonios, se logró identificar a Raymundo "N" como el presunto responsable de esta muerte, por lo que la autoridad judicial otorgó la orden de aprehensión correspondiente.

Raymundo "N" detenido por homicidio en Tlacotepec de Benito Juárez

Durante las primeras horas de este jueves 9 de julio, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron acabo un cateo en la localidad de Tepetlacalco, lo que permitió la detención del probable responsable.

Como resultado de actos de investigación de campo y gabinete, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Raymundo N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en el municipio de Tlacotepec de… pic.twitter.com/s5IpUFNzUa — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 10, 2026

Tras su aprehensión por el delito de homicidio calificado, Raymundo "N" quedó a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, en espera de que se señale audiencia inicial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene acciones permanentes para esclarecer delitos contra la vida, ubicar a probables responsables y presentarlos ante la autoridad judicial correspondiente.

Localizan a dos personas sin vida en distintos puntos de Puebla

La mañana de este viernes fueron localizados dos cuerpos en distintos puntos de la ciudad de Puebla; Uno de ellos se trataba de un joven de 25 años de edad quien se encontraba a pie de carretera sobre el camino a Jardínes de la Montaña y la Calzada Emiliano Zapata.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan un Hombre Muerto con Impactos de Bala en Puebla

Mientras que Armado de 37 años de edad fue localizado sin vida y con huellas de violencia en la Avenida Las Torres y la Resurrección en la colonia Cerro del Márquez al norte de la ciudad de Puebla. La Fiscalía General del Estado investiga ambos homicidios para conocer el móvil y dar con los responsables.

Con información de N+

MCS