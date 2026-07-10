Hallan Sin Vida a Dos Personas Desaparecidas en la Gruta de Cuetzalan, Puebla

Suman tres personas localizadas sin vida tras quedar atrapadas en la Gruta de Chichicazapa en Cuetzalan, Puebla; Buscan a otra desaparecida.

Dos cuerpos localizados en gruta de Cuetzalan.Foto: PC Puebla

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Tras tres días de búsqueda, encuentran dos cuerpos en la Gruta de Chichicazapa, Cuetzalan. Rescate inicia mañana. Una familia busca respuestas tras la tragedia en su recorrido.

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