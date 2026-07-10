Hallan Sin Vida a Dos Personas Desaparecidas en la Gruta de Cuetzalan, Puebla

Luego de tres días de búsqueda, dos cuerpos de las tres personas desaparecidas en la Gruta de Chichicazapa en Cuetzalan del Progreso, Puebla, fueron localizados, no obstante, serán extraídos hasta el día de mañana 11 de julio.

De acuerdo a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, este viernes fueron identificadas dos personas en la caída de una cascada del Pueblo Mágico mencionado.

Labores de rescate de dos cuerpos en Cuetzalan comenzarán hasta el sábado

Derivado a las adversidades climatológicas y al difícil acceso, los elementos de emergencias deberán esperar hasta el día de mañana para poder realizar las labores de extracción.

Cabe destacar que la fosa en donde se encuentran las dos víctimas se encuentra a tres horas de distancia desde la entrada de la Gruta de Chichicazapa, y de acuerdo a las autoridades, el lugar es muy estrecho lo que dificulta el trabajo de rescate.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de estos dos cuerpos por lo que será hasta el día de mañana que se de a conocer más detalles de estos decesos.

El grupo de brigadas instalará este 10 de julio todo el equipo necesario para comenzar el día sábado alrededor de las 3:00 de la mañana con las acciones de extracción, para que posteriormente los cuerpos sean entregados a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe destacar que entre los desaparecidos se encontraba un padre y sus dos hijas, quienes no lograron salir de una cueva de la Gruta de Chichicazapa luego de una tormenta.

Familia pide justicia tras quedar atrapados en la Gruta de Chichicazapa en Cuetzalan

La familia afectada sigue en busca de justicia luego de asistir a un recorrido turístico en Cuetzalan del Progreso que terminó en tragedia. Los integrantes aseguran que entraron a la gruta por indicación del guía "para que no se mojaran" luego de que les agarrara la lluvia, pero esto solo provocó que terminaran atrapados en la inundación.

Este incidente en la Gruta de Chichicazapa ha dejando como saldo confirmado a tres personas sin vida, una desaparecida y tres sobrevivientes.

Con información de N+

MCS