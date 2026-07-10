Afectaciones tras Tormenta de Arena y Lluvias Registradas en Hermosillo, Sonora

Con vientos que en algunos sectores superaron los 72 kilómetros por hora y una tormenta de arena que afectó gran parte de Hermosillo durante la noche del jueves, la Coordinación Municipal de Protección Civil atendió 52 reportes de emergencia, principalmente relacionados con árboles y postes en riesgo o caídos.



De acuerdo con el informe oficial, se registraron 32 reportes por árboles con riesgo o caídos, 11 por postes, cuatro por espectaculares, tres por fallas en semáforos, uno por una barda en riesgo y otro por cables al piso.



Las mayores rachas de viento se registraron en la estación Las Provincias, donde alcanzaron 72.4 kilómetros por hora, mientras que en otros sectores de la ciudad se reportaron velocidades de 69.2 en Hermosillo Norte, 66.3 en Balderrama y 64.4 en Las Lomas. Además, se presentaron precipitaciones ligeras en distintos puntos del municipio.

Afectaciones reportadas tras la tormenta de arena y lluvias en Hermosillo

Entre las afectaciones reportadas se encuentran árboles caídos sobre vialidades, postes derribados o con riesgo de colapsar, lonas de espectaculares desprendidas e incluso un anuncio que cayó sobre un vehículo. También se registraron semáforos fuera de operación en varios cruceros y una barda derribada por la fuerza del viento.



Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil realizó recorridos y atendió los reportes para eliminar riesgos a la población, mientras que las autoridades exhortaron a los ciudadanos a mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y reportar cualquier situación de peligro a los números de emergencia.