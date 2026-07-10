Afectaciones tras Tormenta de Arena y Lluvias Registradas en Hermosillo, Sonora

Desde reportes de árboles y postes en riesgo o caídos, la Coordinación Municipal de Protección Civil atendió 52 reportes de emergencia la noche del jueves en Hermosillo, Sonora.

Afectaciones tras Tormenta de Arena y Lluvias Registradas en Hermosillo, SonoraFoto: N+

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Hermosillo enfrenta tormenta de arena: 52 emergencias atendidas por Protección Civil. Árboles y postes caídos entre las principales afectaciones.

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