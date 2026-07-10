Detienen en España a Servando “N”, Fundador de Cadena de Supermercados en Sonora

El fundador de una cadena de supermercados en Sonora, Servando "N", fue detenido en un aeropuerto de España por su probable responsabilidad de fraude en Nayarit.

Detienen en España a Servando “N”, Fundador de la Cadena de Supermercados en SonoraFoto: Fiscalía General del Estado de Nayarit

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Servando 'N', creador de una cadena de supermercados en Sonora, fue arrestado en España por fraude. Conoce cómo Interpol y la Fiscalía de Nayarit actuaron en su captura.

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