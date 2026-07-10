Detienen en España a Servando “N”, Fundador de Cadena de Supermercados en Sonora

La Fiscalía General de Nayarit informó que fue detenido en un aeropuerto de España Servando "N" quien es requerido por la autoridad judicial de aquel estado, por su probable responsabilidad en el delito de fraude en agravio de una empresa limonera.

Esto como resultado de la emisión de una ficha roja y la activación de una alerta migratoria de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Tras su detención, fue trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para los trámites correspondientes.

Servando "N" fue trasladado a la ciudad de Tepic en Nayarit

Posteriormente, fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit para su traslado a la ciudad de Tepic.

Finalmente, Servando “N” fue puesto a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.