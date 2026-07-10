Capturan en Jalisco a Hombre Acusado de Presunto Maltrato Animal en Coahuila

Un hombre que huyó desde Coahuila fue detenido en Zapopan, presuntamente agredió de manera cruel a dos perros. El sujeto es identificado como León ‘N’, de 58 años.

El sujeto fue capturado en calles de la colonia El Fortin. Agentes de la Fiscalía de Jalisco y sus homólogos de Coahuila coadyuvaron para su localización.

¿Por qué buscaban a León ‘N’?

De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido atacó a dos perros, uno de color beige y otro cachorro de color café con blanco, el pasado 29 de junio en un domicilio ubicado en la colonia Fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo.

Tras el hecho, integrantes de una asociación protectora de animales acudieron al domicilio, advirtieron la crueldad de la agresión y documentaron los hechos. Desde entonces, el sujeto escapó a Jalisco, donde finalmente fue ubicado.

El implicado tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el delito de crueldad y violencia contra los seres sintientes, en su modalidad de lesiones con fines perversos.