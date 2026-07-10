Capturan en Jalisco a Hombre Acusado de Presunto Maltrato Animal en Coahuila

Las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión con apoyo de corporaciones de dos entidades.

Detenido JaliscoFoto: Fiscalía del Estado de Jalisco

Destacado

León 'N', buscado por crueldad animal en Coahuila, es arrestado en Zapopan. Conoce los detalles de esta operación conjunta entre entidades.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+