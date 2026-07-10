Localizan en Jalisco a Menor Desaparecido Desde Mayo en Aguascalientes

Un adolescente que contaba con ficha de búsqueda en Aguascalientes, fue localizado en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, en Jalisco.

El joven fue avistado por elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas de la Policía de Jalisco durante un recorrido de vigilancia. El menor captó la atención de los uniformados por parecía desorientado.

¿Qué se sabe del menor?

El adolescente, de 16 años, refirió que había llegado a Jalisco desde Aguascalientes y tras verificar su identidad, autoridades se percataron que contaba con una ficha de desaparición.

Éste era buscado por sus familiares desde el 19 de mayo, tras ser visto por última vez en San Francisco de Los Romo.

“Los oficiales activaron los protocolos especializados, le dieron las primeras atenciones y corroboraron que se encontraba en buen estado de salud”, agregaron autoridades.

El menor quedó bajo resguardo de la policía, quienes realizarán los trámites correspondientes para reunirlo de nueva cuenta con su familia.