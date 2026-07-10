Localizan en Jalisco a Menor Desaparecido Desde Mayo en Aguascalientes

El adolescente era buscado desde el 19 de mayo y será reunido con su familia tras ser localizado en Jalisco.

Menor desaparecidoFoto: Policía de Jalisco

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Localizan en Jalisco a menor desaparecido desde mayo en Aguascalientes. La policía lo encontró desorientado pero en buen estado.

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