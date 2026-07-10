¿Qué Cárteles Están donde Vives? Mapa de Presencia del Crimen Organizado Estado por Estado

Dos cárteles mexicanos dominan casi todo el territorio nacional. Te decimos cuáles son

Grupo de autodefensa en Guajes de Ayala, MéxicoMiembros de un grupo local de autodefensa formado por residentes en respuesta a la violencia de los cárteles hacen volar un dron en Guajes de Ayala, México, el martes 10 de marzo de 2026. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabes qué cárteles operan en tu estado? Descubre el mapa de presencia del crimen organizado en México y cómo afecta la seguridad en el país.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+