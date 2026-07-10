Operativo Conjunto en Altamira Deja Aseguramiento de Droga y Equipo de Videovigilancia

Elementos de la FEGE, Defensa y Guardia Nacional aseguraron droga y equipo de videovigilancia tras un operativo realizado en Altamira.

Operativo Conjunto en AltamiraFoto: SSP Tamaulipas

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Operativo en Altamira: FEGE, Defensa y Guardia Nacional aseguran 43 bolsas de droga y equipo de videovigilancia. Descubre más sobre esta acción conjunta.

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