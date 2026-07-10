Operativo Conjunto en Altamira Deja Aseguramiento de Droga y Equipo de Videovigilancia

Como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia implementados en la zona sur de Tamaulipas, elementos de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, realizaron el aseguramiento de estupefacientes y equipo de videovigilancia en el municipio de Altamira.



El operativo se llevó a cabo en la colonia Jardines de Arboledas, donde los elementos realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron indicios de posible actividad ilícita.

En estas acciones participaron elementos de la FEGE, quienes trabajaron de manera conjunta con personal de la Defensa, así como con efectivos de la Guardia Nacional.

Esto fue lo que Decomisaron Durante Operativo en Altamira, Tamaulipas



Se logró el aseguramiento de un total de 43 bolsas tipo Ziploc que contenían en su interior una hierba seca con características similares a la marihuana, además de una cámara de videovigilancia.



El material asegurado quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, en tanto se realizan los procedimientos legales para su puesta a disposición ante la instancia competente, que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.