Muere Exalcalde de Fresnillo en Guadalajara, Jalisco; Investigan Presunto Ataque Armado

Benjamín Medrano Quezada, exalcalde de Fresnillo, murió tras un presunto ataque armado en Guadalajara, Jalisco

Benjamín Medrano QuezadaFoto: Testigo Minero

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Lamentable pérdida: Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo y primer alcalde abiertamente gay de México, muere en un presunto ataque en Guadalajara. Conoce más sobre su legado.

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Investigan Ataque Armado tras la Muerte del Exalcalde de Fresnillo