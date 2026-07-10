Muere Exalcalde de Fresnillo en Guadalajara, Jalisco; Investigan Presunto Ataque Armado

El exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada, de 59 años, murió tras un presunto ataque armado en la colonia Santa Elena de la Cruz, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Este hecho fue confirmado por familiares y amigos mediante redes sociales, donde diferentes figuras públicas expresaron sus condolencias.

Foto: Gobierno de Fresnillo

¿Quién era el exalcalde de Fresnillo?

Medrano Quezada era originario de Nochistlán, desarrolló una extensa trayectoria en el servicio público. Fue presidente municipal de Fresnillo durante el periodo 2013-2016, y fue diputado local en la Legislatura de Zacatecas.

Incluso, el exalcalde ocupó la coordinación de la Feria Nacional de Zacatecas, donde dirigió la organización de uno de los eventos más importantes del estado.

Cabe mencionar que Medrano Quezada se convirtió en el primer presidente municipal abiertamente gay electo en México, un hecho que marcó un antes y un después en la representación política del país en materia de inclusión y diversidad.

Se presume que exalcalde habría muerto tras un ataque armado registrado el 7 de julio en la colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, pero esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Este viernes entregarán el cuerpo a sus familiares, mientras que el 11 de julio será sepultado en Nochistlán.