¡No Es la Sandía! La Fruta Ideal para Quitar la Cruda luego de una Fiesta

Conoce aquí cuál fruta es ideal para combatir la resaca, gracias a sus nutrientes

Venta de frutas y verduras en mercados de la CIudad de México. Foto: N+Venta de frutas y verduras en mercados de la CIudad de México. Foto: N+

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Olvídate de la sandía, hay otra fruta ideal para la resaca. Conoce sus beneficios y cómo un licuado puede ser tu mejor aliado tras una fiesta.

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