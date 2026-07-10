¡No Es la Sandía! La Fruta Ideal para Quitar la Cruda luego de una Fiesta

¿Has escuchado que comer sandía es excelente para la resaca, porque ayuda su alto contenido de agua y sus electrolitos? Pues de acuerdo con autoridades, hay otra fruta que es ideal para curar el malestar causado por el consumo de demasiado alcohol.

Aquí te decimos cuál es esa fruta y por qué deberías considerarla como remedio en caso de resaca en tu próxima fiesta. ¡Toma nota!

La fruta ideal contra la resaca

Según información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se trata del plátano, que tiene un efecto calmante en el estómago.

Cuando se combina con un poco de miel, detalló, puede ayudar a equilibrar el nivel de azúcar en la sangre y a hidratar tu organismo.

“Por lo que un licuado de plátano resulta perfecto para curar las resacas”, dijo.

Todo sobre el plátano

En su página web, la dependencia federal destacó que el plátano fue una de las primeras plantas domesticadas, pues se cultiva desde el Neolítico, hace 10 mil años.

Incluso los antepasados de la edad de piedra la plantaban a partir de los retoños del rizoma. Hubo variaciones locales y hoy existen más de 500 variedades de plátanos.

El nombre científico del plátano es Musa paradisiaca.

Posee una enorme cantidad de propiedades benéficas para la salud.

Contiene una excelente combinación de minerales y vitaminas.

Por ello, indicó la Sader, es un alimento indispensable en cualquier dieta, incluida la de diabetes, además, “es el complemento perfecto para personas con gran actividad física, como niños y deportistas”.

Fruta rica en nutrientes

Según los datos de la Secretaría, el plátano “es uno de los alimentos más maravillosos que nos ofrece la naturaleza”; rico en nutrientes, especialmente potasio, vitamina B6 y ácido fólico, dulce, sabroso y fácil de comer.

Aumenta la energía y la concentración, pero también puede prevenir muchos problemas de salud, entre ellos:

La depresión ya que contiene triptófano, que se convierte en serotonina (conocida como “la hormona de la felicidad”).

El estreñimiento.

La presión arterial.

Úlceras.

Acidez estomacal.

Anemia.

De acuerdo con la Sader, México produce más de 2 millones de toneladas de plátano en 16 entidades del país, entre las que destaca Chiapas como líder nacional de producción.

SPB