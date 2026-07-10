Brote de Ciclosporosis Suma Más de Mil 400 Casos, ¿Cómo Se Contagia y Dónde Hay Casos?

Brote de ciclosporosis ha sumado ya más de mil 400 casos; te decimos cómo se contagia esta enfermedad infecciosa

Supermercado de OhioBrote de ciclosporosis alarma a autoridades. Foto: Reuters

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Brote de ciclosporosis en el Medio Oeste: 1400 casos en Ohio y Michigan. Aprende cómo se transmite esta infección y qué alimentos podrían estar involucrados.

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