Brote de Ciclosporosis Suma Más de Mil 400 Casos, ¿Cómo Se Contagia y Dónde Hay Casos?

Un brote de ciclosporosis ha sumado más de mil 400 contagios en dos estados del Medio Oeste de Estados Unidos. Te explicamos cómo se transmite esta enfermedad y qué síntomas la distinguen.

Brote de ciclosporosis afecta Michigan y Ohio

Autoridades de Ohio y Michigan han reportado sobre un brote de ciclosporosis, una enfermedad infecciosa que se contagia por contacto con alimentos contaminados.

El Departamento de Salud de Ohio ha registrado 177 casos hasta el 2 de julio. La gran mayoría de los reportes ocurrieron en el mes de junio.

Por su parte, Michigan ha confirmado 1251 casos de ciclosporosis hasta este jueves 9 de julio. Cada año, el estado del Medio Oeste registra 50 casos, en promedio.

Entre ambos estados de la Unión Americana suman 72 hospitalizaciones, de las cuales 44 han ocurrido en Michigan. Cabe señalar que no se ha registrado ninguna muerte registrada hasta el momento.

Sin embargo, el brote mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, quienes no han identificado una fuente común de contaminación. No obstante, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ha señalado que brotes anteriores han estado vinculados con ensaladas envasadas, cilantro fresco, albahaca, cebollines y frambuesas.

¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporosis?

La ciclosporosis es provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Este protozoario se transmite por el consumo de agua y de alimentos contaminados con heces.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que este parásito cumple su ciclo de vida dentro de los seres humanos. En el intestino cumple con un periodo de incubación de dos semanas.

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El principal síntoma de la ciclosporosis es una diarrea líquida y explosiva. Los CDC también señalan que esta infección puede venir acompañada de:

Pérdida del apetito

Pérdida de peso

Hinchazón o cólicos abdominales

Aumento de gases

Náuseas

Fatiga prolongada

Otros síntomas incluyen:

Vómitos

Dolor corporal

Fiebre baja

¿Cómo se trata la ciclosporosis?

Cuando no se trata, la infección de ciclosporosis suele prolongarse hasta un mes y puede reaparecer. No suele poner en riesgo la vida, pero sí puede causar daños en el sistema digestivo.

Esta infección suele tratarse con antibióticos. El tratamiento más común es un régimen de trimetoprim con sulfametoxazol.