Virus a Bordo: Más de 100 Pasajeros de Crucero Enferman de Infección Estomacal en San Francisco

En San Francisco, el crucero Ruby Princess reportó que más de 100 pasajeros enfermaron con un virus estomacal muy contagioso

Crucero Ruby PrincessEnferman 100 pasajeros de crucero con virus estomacal. Foto: AP

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El crucero Ruby Princess enfrenta un brote de norovirus con 120 afectados. ¿Cómo se propaga este virus estomacal? Conoce los detalles del caso.

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