Virus a Bordo: Más de 100 Pasajeros de Crucero Enferman de Infección Estomacal en San Francisco

Más de 120 pasajeros y tripulantes del crucero Ruby Princess se enfermaron con un virus estomacal durante su viaje. El barco atracó en San Francisco el jueves.

Los pasajeros contrajeron un norovirus, un patógeno altamente contagioso que produce agudos síntomas estomacales.

El crucero realizaba un viaje de ida y vuelta a Canadá cuando ocurrió el brote.

Otro crucero reporta un virus a bordo

El pasado 12 de junio, el crucero Ruby Princess zarpó desde California con dirección a Canadá, en un viaje de ida y vuelta que se prolongaría por 20 días. Durante el recorrido, 102 pasajeros y 23 tripulantes enfermaron de norovirus, un virus estomacal, según dieron a conocer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

El norovirus es un patógeno altamente contagioso que suele propagarse a través de alimentos y superficies contaminadas con heces, en particular en condiciones de hacinamiento. En tierra, es común que estos virus provoquen brotes en restaurantes con deficiencias sanitarias.

Entre los principales síntomas de los norovirus se encuentran la diarrea acuosa y los vómitos repentinos, así como dolor abdominal.

La infección suele tener una corta duración en la mayoría de las personas. No obstante, puede ser peligrosa para personas vulnerables, como niños pequeños y adultos mayores.

Barco será desinfectado antes de volver a zarpar

El brote infeccioso fue reportado a los CDC el pasado sábado, según informó la institución. La agencia precisó que no todas las personas infectadas estuvieron enfermas al mismo tiempo.

Tampoco hubo casos activos cuando el barco zarpó y cuando volvió al puerto. Según los datos de los CDC, a bordo del Ruby Princess había 3 mil 32 pasajeros y mil 144 tripulantes.

La empresa Princess Cruises emitió un comunicado donde aseguró que la tripulación del barco respondió con rapidez al brote. No obstante, el barco será desinfectado a fondo antes de partir en su próximo viaje.

Este tipo de brotes es mucho más común en altamar de lo deseable. Según los CDC, en lo que va del 2026 se han reportado siete brotes de enfermedades en cruceros bajo la jurisdicción de la agencia sanitaria.

La mayoría de estos brotes de norovirus ocurren cuando personas infectadas contaminan utensilios y alimentos que comparten con otras. Es muy común que un lavado deficiente de manos permita que partículas de heces o de vómito lleguen a las superficies y los alimentos que tocarán otros.