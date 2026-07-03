Hombre Muere al Chocar su Coche en Fortín; Presuntamente Escapaba tras Impactar a Motociclista

Durante la tarde de este jueves dos de julio se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias, así como elementos de corporaciones policiacas, debido al reporte en el que se informaba acerca de un accidente ocurrido en el municipio de Fortín, perteneciente a la zona montañosa de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Pierde el Control de su Camioneta y Vuelca en Carretera Veracruz-Xalapa

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la comunidad Zapoapita, localizada en el municipio anteriormente mencionado. Este percance habría dejado como saldo al menos una persona del sexo masculino sin vida y tres personas más lesionadas.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, el conductor de un automóvil color vino presuntamente impactó a una motocicleta y, al intentar escapar del lugar donde se registró el percance, continuó su marcha a exceso de velocidad.

Como consecuencia de estos hechos, metros más adelante, el vehículo del presunto responsable habría sufrido una aparente falla mecánica en el sistema de frenos, por lo que perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra una palmera.

Asimismo, se informó que, tras registrarse el percance, el conductor del vehículo terminó prensado al interior de la unidad, por lo que terminó perdiendo la vida al instante de la colisión. Por su parte, el motociclista involucrado fue estabilizado y llevado a un hospital para su pronta atención médica.

Se desconoce la identidad del hombre que perdió la vida tras percance vial en Fortín

Al sitio acudieron los primeros respondientes rescatistas de Fortín, así como ambulancias de Protección Civil de Fortín e Ixtaczoquitlán, y los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos, realizaron las pesquisas correspondientes y trasladaron el cuerpo del conductor al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada.