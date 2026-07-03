Hombre Muere al Chocar su Coche en Fortín; Presuntamente Escapaba tras Impactar a Motociclista

Un conductor perdió la vida tras impactarse contra una palmera al circular a exceso de velocidad. Presuntamente, huía después de haber chocado contra un motociclista.

Hombre Muere Prensado en su Coche tras Choque en Fortín; Impactó a MotociclistaFoto: Miguel Montes de Oca

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Conductor muere prensado tras chocar en Fortín. El accidente ocurrió luego de impactar a un motociclista. Descubre más sobre este caso.

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Tragedia en Fortín: Conductor muere tras impactar palmera