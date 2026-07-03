De Estudiantes a Trabajadores: ¿Quiénes son las Víctimas por Festejos tras Triunfo del Tri?

La alegría que desataron los festejos por el triunfo de México vs Ecuador del Mundial 2026, en Reforma, se esfumó luego de conocer que cuatro aficionados perdieron la vida en medio de las celebraciones en las principales calles de la CDMX. ¿Quiénes son las personas que fallecieron en estos hechos?

El 30 de junio de 2026, la Selección Mexicana aseguró su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo, pero una tragedia también conmocionó al país.

En medio del júbilo por el triunfo de la escuadra mexicana, las autoridades fueron alertadas por varias personas inconscientes en los alrededores del Ángel de la Independencia, entre un mar de gente que se reunió para ondear banderas, lanzar espuma y bailar. Lamentablemente, momentos más tarde informaron que perdieron la vida mientras recibían atención médica en hospitales.

Algunos testigos narraron a N+ cómo fueron esos momentos en los que varias personas fueron aplastadas durante una estampida:

Gabriela, una comerciante de la zona explicó que trabajaba de manera normal cuando, alrededor de las 23:30 horas, le tocó observar el inicio de la tragedia:

"Fue como un dominó. Cayó uno, cayeron todos. Iban de atrás para adelante, se aventaban", explicó.

Jesús explicó que en la estampida había personas de todas las edades, por lo que cada vez era más preocupante la situación. Algunos menores fueron alzados en brazos para evitar que fueran aplastados.

"Se escuchaban gritos de niños, de señoras. ‘Agarren a mi bebé, jálenme, no me dejen’, decían. Fue algo muy horrible", contó.

Las víctimas salieron de casa para apoyar a su equipo nacional con la ilusión de avanzar una fase más en la justa mundialista, pero ahora sus familias recibieron los cuerpos para darles el último adiós. Esto es lo que sabemos de los aficionados que perdieron la vida durante las celebraciones por el partido México vs Ecuador en el Mundial 2026.

¿Quiénes son las víctimas por festejos por el partido México vs Ecuador en Reforma?

La Fiscalía de la Ciudad de México, informó que ya investiga cada uno de los casos en los que cuatro personas perdieron la vida durante los festejos por el partido México vs Ecuador en Paseo de la Reforma.

“De manera preliminar, tres de los casos habrían ocurrido en el contexto de la concentración masiva de asistentes, mientras que un cuarto corresponde a una emergencia médica relacionada con una posible intoxicación”, puntualizó.

Mientras que las indagatorias continúan para esclarecer el caso, los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus seres queridos para llevar a cabo los servicios funerarios.

Ellas son las personas que fallecieron durante los festejos del pasado 30 de junio.

Joshami Iaris Robles Cortázar, 19 años

Joshami Irais fue una de las primeras víctimas que fueron atendidas por las autoridades. Ella fue encontrada sin conocimiento en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, a unos cuantos pasos del Ángel de la Independencia. Su familia fue notificada de su deceso en un hospital.

Joshami Irais es recordada como una joven alegre. La Subsecretaría de Educación Superior y Normal del Edomex informó que era estudiante de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad universitaria. Nos unimos a su pena y reiteramos nuestra solidaridad en estos momentos de profundo dolor”, afirmó.

A las condolencias se unió la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, quien indicó que Joshami Irais Robes Cortázar, era vecina del municipio.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y personas cercanas”, señaló.

Los seres queridos de Joshami Irais han expresado muestras de cariño en redes sociales. En tanto, este jueves realizan su funeral de manera privada en su vivienda.

Leonardo Ruiz, 44 años

Leonardo estaba acompañado de sus familiares cuando cayó en medio de la multitud, justo en la intersección donde también hallaron a Joshami. Aún con su camiseta de la Selección Mexicana, Leonardo Ruiz recibió los primeros auxilios en el lugar.

La imagen de su cuerpo tendido en la calle rodeado de paramédicos, se hizo viral. Lamentablemente, Leo, como le decían de cariño, fue declarado sin vida en una clínica.

Emilin Yumith Téllez, 45 años

Emilin Yumith fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, prácticamente a una calle de donde localizaron a las otras dos víctimas. Fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación, pero después fue declarada sin vida en un hospital.

La mujer iba acompañada de su sobrino, pero mientras estaban en el festejo, comenzaron los empujones. Su familiar alcanzó a salir del mar de gente que no paraba de ir de un lado a otro, pero en cuanto se dio cuenta que su tía Emilin Yumith no estaba a su lado, comenzó a buscarla.

Después la encontró debajo de varias personas. Dieron alerta a las autoridades y la trasladaron a un hospital, donde también le informaron a su familia sobre su muerte.

La necropsia de Emilin Yumith Téllez, arrojó como causa de muerte traumatismo múltiple. El cuerpo fue entregado a sus familiares y cremado en un velatorio privado de la Ciudad de México.

Alejandro, 25 años

Alejandro fue conocido en primer momento como la “cuarta víctima” de los festejos por el partido México vs Ecuador en Reforma. Lo anterior, porque las autoridades pidieron ayuda para identificar y localizar a sus familiares.

El joven de 25 años de edad, fue localizado inconsciente cerca del Ángel de la Independencia. Un día después de los hechos las autoridades confirmaron que sus seres queridos lo identificaron.

Se dictaminó que su muerte fue por asfixia por sofocación, y el cuerpo fue entregado a sus familiares la noche del miércoles 1 de julio para despedirlo.

EPP