De Estudiantes a Trabajadores: ¿Quiénes son las Víctimas por Festejos tras Triunfo del Tri?

Los festejos del partido México vs Ecuador en Reforma terminaron en tragedia por la muerte de cuatro personas. ¿Quiénes son?

Las víctimas perdieron la vida durante los festejos del triunfo de México vs Ecuador en Paseo de la ReformaFoto: N+

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El festejo del México vs Ecuador se tiñó de luto con la muerte de cuatro personas.

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