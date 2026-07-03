Termina Emergencia Sanitaria por Gusano Barrenador en Tamaulipas pese a Más de Mil Casos

A pesar de que Tamaulipas acumula mil 25 casos de gusano barrenador y mantiene 147 casos activos, el Gobierno Federal dio por concluida la fase de emergencia sanitaria para enfrentar esta plaga.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, informó que el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) fue desactivado, por lo que las acciones dejarán de atenderse como una contingencia extraordinaria para convertirse en una campaña permanente coordinada entre la Federación y los estados.

Gusano Barrenador Sigue Presente en Tamaulipas

El funcionario aclaró que el cambio de estrategia no significa que la plaga esté controlada, sino que ahora se enfrenta como un problema de presencia nacional, ya que únicamente Sonora, Chihuahua y las dos Baja Californias permanecen libres del gusano barrenador.

En esta nueva etapa, las acciones se concentrarán en la vigilancia epidemiológica, el tratamiento preventivo del ganado, la curación de heridas, la aplicación de medicamentos y la liberación de moscas estériles, considerada la principal herramienta biológica para cortar el ciclo reproductivo del insecto.