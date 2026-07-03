Termina Emergencia Sanitaria por Gusano Barrenador en Tamaulipas pese a Más de Mil Casos

Concluyó la emergencia sanitaria por el gusano barrenador, aunque Tamaulipas registra mil 25 casos acumulados y 147 activos.

Termina Emergencia Sanitaria por Gusano Barrenador en TamaulipasFoto: N+

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Termina emergencia sanitaria por gusano barrenador en Tamaulipas, pero aún hay 147 casos activos.

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