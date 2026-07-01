Secretaría de Salud Mantiene Bajo Monitoreo a Paciente con Gusano Barrenador en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene bajo monitoreo permanente al adulto mayor con miasis provocada por gusano barrenador.

Secretaría de Salud Mantiene Bajo Monitoreo a Paciente con Gusano Barrenador en CoahuilaFoto: N+

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¡Alerta en Coahuila! Un adulto mayor bajo monitoreo por gusano barrenador. La Secretaría de Salud refuerza protocolos para evitar más casos. ¿Qué medidas se están tomando?

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