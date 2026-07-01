Secretaría de Salud Mantiene Bajo Monitoreo a Paciente con Gusano Barrenador en Coahuila

El secretario de Salud de Coahuila informó que se mantiene un monitoreo constante sobre la evolución del médico veterinario de 84 años que fue diagnosticado con miasis provocada por gusano barrenador.

El paciente permanece estable dentro de su condición, aunque continúa siendo considerado un caso crítico, por lo que recibe atención especializada y vigilancia permanente.

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Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud ha llevado a cabo todas las acciones epidemiológicas correspondientes desde que se confirmó el caso, con el objetivo de dar seguimiento al paciente y reforzar los protocolos de atención y prevención.

Reportan 10 casos de gusano barrenador en becerros y perros

Luego de que se registrará el primer caso de gusano barrenador en un adulto mayor en Coahuila. Autoridades de Durango informaron que hasta el momento se han detectado 10 casos en la entidad.

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La mayoría de los casos se han presentado en becerros recién nacidos y, hasta ahora, no se han reportado ningún caso en personas.

Además, tres casos fueron detectados en perros, todos ellos pertenecientes a la calle. Ante esta situación, se ha intensificado los operativos de vigilancia con el objetivo de la propagación de este parásito.

Por su parte, Estados Unidos ya puso en macha la liberación de moscas estériles con el fin de reducir la presencia del gusano barrenador.

Autoridades sanitarias informaron que será en las próximas semanas cuando estos insectos lleguen a estados fronterizos de la República Mexicana, además agregaron que, una vez controlada la plaga en este país, estas moscas puedan ser enviadas a entidades exportadoras de ganado como Coahuila y Durango.