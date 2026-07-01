Secretaría de Salud Mantiene Bajo Monitoreo a Paciente con Gusano Barrenador en Coahuila
La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene bajo monitoreo permanente al adulto mayor con miasis provocada por gusano barrenador.
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¡Alerta en Coahuila! Un adulto mayor bajo monitoreo por gusano barrenador. La Secretaría de Salud refuerza protocolos para evitar más casos. ¿Qué medidas se están tomando?
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PorRedacción N+
El secretario de Salud de Coahuila informó que se mantiene un monitoreoconstante sobre la evolución del médicoveterinario de 84 años que fue diagnosticado con miasis provocada por gusanobarrenador.
El pacientepermaneceestable dentro de su condición, aunque continúa siendo considerado un casocrítico, por lo que recibe atención especializada y vigilancia permanente.
Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud ha llevado a cabo todas las acciones epidemiológicas correspondientes desde que se confirmó el caso, con el objetivo de dar seguimiento al paciente y reforzar los protocolos de atención y prevención.
Reportan 10 casos de gusano barrenador en becerros y perros
Luego de que se registrará el primer caso degusanobarrenador en un adultomayor en Coahuila. Autoridades de Durango informaron que hasta el momento se han detectado 10 casos en la entidad.
La mayoría de los casos se han presentado en becerrosreciénnacidos y, hasta ahora, no se han reportado ningún caso en personas.
Además, tres casos fueron detectados en perros, todos ellos pertenecientes a la calle. Ante esta situación, se ha intensificadolosoperativosde vigilancia con el objetivo de la propagación de este parásito.
Por su parte, EstadosUnidos ya puso en macha la liberación de moscasestériles con el fin de reducir la presencia del gusanobarrenador.
Autoridades sanitarias informaron que será en las próximas semanas cuando estos insectos lleguen a estados fronterizos de la República Mexicana, además agregaron que, una vez controlada la plaga en este país, estas moscas puedan ser enviadas a entidades exportadoras de ganado como Coahuila y Durango.