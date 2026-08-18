Monzón Mexicano y Onda Tropical Azotarán a México Con Fuertes Lluvias| Fecha Exacta

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el monzón mexicano, y la onda tropical número 29 que impactarán a México provocando fuertes lluvias con probabilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el SMN, dichos sistemas golpearán al país desde las 08:00 horas del miércoles 19 a las 08:00 horas del jueves 20 de agosto de 2026. En donde el monzón mexicano sobre el noroeste de México y una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre la península de Baja California generarán lluvias fuertes a muy fuertes en 6 estados del país. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana en interacción con una circulación ciclónica y del paso de la onda tropical número 29 sobre el sureste mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida dicha península, con posible caída de granizo en estados del centro y occidente de México.

Cabe destacar, que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

El clima para el miércoles 19 de agosto se prevé lluvia fuerte en: Guerrero y Oaxaca, Nayarit, Jalisco (oeste y centro), Michoacán, Guanajuato (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Veracruz (centro y sur).

Mientras que Chubascos se registrarán en Hidalgo (centro y sur), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas.

Para el jueves 20 se esperan lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Durango, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.