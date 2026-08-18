Medio Ambiente

Árboles Nativos del Desierto Para Plantar en Hermosillo, Sonora

Elegir bien una planta endémica puede hacer la diferencia en la construcción de un área verde en ciudades desérticas como Hermosillo.

Árboles Nativos del Desierto Para Plantar en HermosilloÁrboles Nativos del Desierto Para Plantar en Hermosillo. Foto: Gobierno de Hermosillo

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Así puedes aprovechar las características de los árboles nativos del desierto en Hermosillo. Mezquite, palo verde y palo fierro necesitan menos riego y otorgan más beneficios.

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