Árboles Nativos del Desierto Para Plantar en Hermosillo, Sonora

Las altas temperaturas y las condiciones ambientales secas de Hermosillo, Sonora hacen que los árboles nativos del desierto sean una buena alternativa para aportar sombra, vegetación y beneficios ambientales sin requerir las mismas cantidades de agua que otras especies introducidas.

Las plantas que forman parte de los ecosistemas del desierto de Sonora han desarrollado características que les permiten sobrevivir a periodos largos de sequía, altas temperaturas y condiciones adversas.

Por ello, especies como el mezquite, el palo verde y el palo fierro pueden adaptarse de mejor manera al clima de Hermosillo, siempre que sean plantados en sitios adecuados y reciban los cuidados básicos durante sus primeros años.

Además de su capacidad para tolerar la falta de agua, estos árboles cumplen funciones importantes dentro del entorno urbano. Sus copas pueden proporcionar sombra y ayudar a disminuir la exposición directa al sol, mientras que su presencia contribuye a generar espacios verdes y ofrecen refugio y alimento a distintas especies de fauna.

El mezquite es uno de los árboles nativos más representativos de las zonas áridas de Sonora y una de las especies que mejor se adapta a las condiciones de Hermosillo. Pertenece a la familia fabaceae y al género prosopis. Se caracteriza por su tronco corto y, en ocasiones, retorcido, así como por una copa amplia que proporciona una importante zona de sombra.

Una de las principales ventajas para la ciudad es su capacidad para desarrollarse con poca agua, está adaptado al clima desértico, lo que le permite tolerar altas temperaturas y largos periodos de sequía.

Para plantarlo es importante considerar que puede desarrollar una copa amplia y que sus raíces requieren suficiente espacio. Durante los primeros años necesita riego regular para favorecer su establecimiento; posteriormente, sus necesidades de agua pueden disminuir considerablemente.

Árbol de palo verde nativo del desierto de Sonora. Foto: N+

Por otro lado, el palo verde, o parkinsonia aculeata, es otro de los árboles nativos que puede encontrarse en el paisaje del desierto de Sonora. Es un árbol pequeño o mediano que alcanza entre 4 y 6 metros de altura, aunque algunos ejemplares pueden llegar hasta los 8 metros.

Su copa amplia puede proporcionar sombra, mientras que su tronco y sus ramas verdes son algunas de sus características más distintivas. Dependiendo de las condiciones climáticas, puede comportarse como una especie caducifolia o semicaducifolia, es decir, que pierde sus hojas durante una temporada del año durante el invierno o durante las sequías.

Está adaptada a altas temperaturas y a periodos de escasez de agua, esto lo convierte en una opción para jardines, camellones y otros espacios donde se busque incorporar vegetación que demande menos riego una vez establecida.

El palo fierro, olneya tesota, es uno de los árboles nativos del desierto de Sonora y una de las plantas mejor adaptadas a las condiciones áridas de esta región. Puede crecer con apariencia de arbusto o como árbol y alcanzar hasta 15 metros de altura, aunque su desarrollo depende de las condiciones del sitio.

El palo fierro tiene una importante relación con la cultura de los pueblos originarios de Sonora, particularmente con el pueblo seri o comcaac, que tradicionalmente ha utilizado su madera para elaborar figuras relacionadas con la fauna del desierto y del mar.

Es importante saber que el palo fierro se encuentra sujeto a protección especial en México, por lo que para plantar ejemplares es importante recurrir a plantas provenientes de viveros autorizados y evitar la extracción de individuos silvestres.