Reportan Posible Derrame de Hidrocarburo en Río de la Sierra Norte de Puebla

Debido a las fuertes precipitaciones de las últimas horas se reportó un posible derrame de hidrocarburo en el afluente del Río San Marcos, ubicado en la Sierra Norte del estado de Puebla.

El presunto daño ambiental fue alertado por autoridades auxiliares de Villa Ávila Camacho, comunidad también conocida como ‘La Ceiba’ en el municipio poblano de Xicotepec.

Tras recibir el reporte, elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla se movilizaron a la zona de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la región para realizar una inspección.

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Durante la revisión, se observaron manchas leves y olor a hidrocarburo, pero la poca visibilidad no permitió confirmar su origen, por lo que siguieron el cauce hasta Apapantilla, junta auxiliar del municipio de Jalpan, donde no hallaron rastros.

Los cuerpos de emergencia aseguraron que este sábado 3 de octubre de 2026 se realizaría una nueva inspección con mejores condiciones para descartar o confirmar la presencia de hidrocarburo.

Tras una reciente revisión en el afluente personal de Pemex descartó un derrame sobre el río y aseguró mantener estricta vigilancia en la zona para evitar un accidente ambiental, como el ocurrido el año pasado en el mismo sitio.

Con información de N+

GMAZ