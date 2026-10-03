Medio Ambiente

Reportan Posible Derrame de Hidrocarburo en Río de la Sierra Norte de Puebla

El presunto daño ambiental en el afluente fue reportado por las autoridades de la junta auxiliar de Villa Ávila Camacho en el municipio de Xicotepec

Reporte Derrame Hidrocarburo Río San Marcos Villa Ávila Camacho La Ceiba Xicotepec PueblaElementos de Protección Civil volverán a inspeccionar el Río San Marcos. Foto: X @PCGobPue

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Autoridades de Puebla investigan posible derrame de hidrocarburo en Río San Marcos. Manchas y olor detectados. Inspección programada para confirmar.

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