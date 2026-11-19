Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 19 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 5 concentraciones, una rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

El Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se concentrará a las 09:00 horas en avenida Insurgentes Sur y avenida Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Eagle Fly Free Riders rodarán a las 19:30 horas de la Arena Coliseo con destino a la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciclistas rodarán a las 19:45 horas de Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas con destino al Monumento a la Revolución, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Patinadores rodarán en Cuauhtémoc a las 20:00 horas de Doctor Mora, colonia Centro a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ