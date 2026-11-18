Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 18 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

En Iztacalco a las 10:00 horas se realizará una marcha de la alcaldía Iztacalco en Río Churubusco sin número, colonia Gabriel Ramos Millán con destino al Zócalo capitalino.

Petroleros Unidos por México se concentrarán en Miguel Hidalgo a las 07:00 horas en la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos en avenida Marina Nacional 329, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los Bikes del Sol y Lobiker rodarán a las 20:30 y 21:00 horas del Estadio Banorte y del Parque Xotepingo, en avenida Xotepingo 18, colonia Ciudad Jardín con destino a Plazuela San Juan 19, colonia San Juan, alcaldía Xochimilco.

Azcapobike rodarán a las 21:00 horas del Parque del Bolsillo, en Membrillo 83, colonia Nueva Santa María con destino a Plaza Romita en Callejón de Romita 24, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, al Estadio de los Deportes, en Indiana 255, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ