Este martes, se tienen previstas diversas marchas y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que algunas vialidades podrían registrar afectaciones a lo largo del día.

Las movilizaciones se realizarán en alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan.

Entre las actividades programadas están las protestas de trabajadores del sector eléctrico, organizaciones sindicales, colectivos estudiantiles, ciclistas y familiares de víctimas de violencia, quienes acudirán a distintas dependencias e instituciones para expresar sus demandas.

¿Qué marchas habrá hoy en CDMX?

Una de las movilizaciones comenzará a las 09:00 horas, cuando integrantes del Movimiento Nacional del Sector Eléctrico se reúnan en la Estela de Luz, ubicada en Lieja 270, en la colonia Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Desde este punto avanzarán hacia las oficinas nacionales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Río Ródano 14, colonia Cuauhtémoc.

Para evitar las posibles afectaciones en Paseo de la Reforma y sus alrededores, los automovilistas pueden utilizar alternativas viales: Circuito Interior, avenida Chapultepec o Ejército Nacional.

Por otra parte, a las 13:00 horas, integrantes del Colectivo Nuestra América realizarán una marcha desde la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Circuito Escolar, hasta Rectoría, ubicada en el cruce de avenida Insurgentes Sur y Circuito Escolar, en Ciudad Universitaria.

La movilización forma parte de la Jornada de Lucha Trans No Binarie en la UNAM, con la que buscan expresar su solidaridad con un docente trans no binarie que presuntamente ha sido víctima de persecución, acoso y hostigamiento por parte de autoridades de la Facultad de Economía. También exigirán justicia para la comunidad trans y no binaria y una universidad libre de discriminación.

Ante posibles complicaciones en Circuito Escolar e Insurgentes Sur, los conductores pueden optar por alternativas viales como la avenida del Imán, avenida Aztecas o Anillo Periférico.

La tercera marcha está programada para las 16:30 horas. La Unión General de Trabajadores de México partirá de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier 77, colonia Centro, con destino al Zócalo capitalino.

La organización solicitará el cumplimiento de su pliego petitorio, que contempla la basificación de trabajadores, incrementos salariales, dígitos sindicales y la ejecución total de laudos.

Para evitar la zona afectada del recorrido y las posibles afectaciones en el Centro Histórico, se pueden utilizar como rutas alternas el Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente y avenida José María Izazaga. Otra opción es circular por Eje 1 Norte.

Bloqueos en CDMX hoy 17 de noviembre

Además de las marchas, distintas organizaciones tienen programadas concentraciones frente a dependencias gubernamentales, instalaciones educativas y centros penitenciarios. Estas actividades podrían generar afectaciones en calles y avenidas cercanas.

Desde las 06:30 horas, integrantes del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México tienen prevista una actividad en las inmediaciones de la estación Chabacano del Metro, donde convergen las líneas 2, 8 y 9, sobre avenida San Antonio Abad, en la colonia Vista Alegre. La jornada de búsqueda metropolitana denominada Triple Frontera contempla acciones en las Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, zona limítrofe entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, para localizar a personas desaparecidas.

Para evitar posibles complicaciones en San Antonio Abad, los automovilistas pueden utilizar Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 3 Sur o Calzada de Tlalpan.

A las 7:25 horas, un grupo de personas comenzó a bloquear una vialidad principal de CDMX, en N+ te contamos los detalles: Bloqueo en Santa Fe Hoy: Alternativa Vial por Caos en Vasco de Quiroga.

A las 08:30 horas, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se concentrarán en el Senado de la República, ubicado en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera. Su exigencia es que se garantice la democracia sindical, se respete la autonomía de las organizaciones de trabajadores y se abra un diálogo con el Movimiento de Trabajadores del IMSS en Resistencia. Se espera un aforo de 100 personas.

Como alternativa para evitar el tramo de Reforma cercano al Senado, se puede circular por Circuito Interior, avenida Insurgentes o avenida México-Tenochtitlan.

También a las 09:00 horas habrá bloqueos frente a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez. En este punto coincidirán tres organizaciones.

Por un lado, trabajadoras y trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de las alcaldías capitalinas solicitarán reconocimiento laboral, mejores condiciones de trabajo, salarios dignos y estabilidad para el personal. Se estima la asistencia de 30 personas.

En el mismo lugar, integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ofrecerán una conferencia de prensa para exigir la reinstalación de una compañera y exponer las condiciones actuales del Metro. Entre sus señalamientos se encuentran la falta de refacciones y herramientas, problemas de mantenimiento, elevadores y escaleras eléctricas fuera de servicio, así como presuntos incumplimientos de derechos laborales. Se prevé la participación de 60 personas y no se descarta que instalen un plantón permanente.

A estas actividades se sumará el Sindicato de Bomberos Resistencia y Libertad de la Ciudad de México, cuyos integrantes solicitarán un presupuesto justo para mejorar la situación económica de la institución y las condiciones del personal operativo y jubilado. Se contempla un aforo de 50 personas.

Debido a que las tres organizaciones estarán en las inmediaciones de la misma dependencia, podrían presentarse mayores complicaciones en la colonia Juárez. Para evitar la zona afectada de Abraham González, se recomienda utilizar avenida Insurgentes, Circuito Interior o avenida Chapultepec.

A las 09:00 horas, familiares y amigos de una estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), víctima de feminicidio en enero de 2016, se reunirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Los asistentes exigirán la pena máxima contra el presunto responsable del feminicidio. Además, no se descarta que otras colectivas feministas se incorporen a la actividad. Se calcula la participación de 25 personas.

Para evitar posibles afectaciones en las inmediaciones del centro penitenciario, los automovilistas pueden considerar avenida Tláhuac, avenida Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico Oriente, según el sentido de su recorrido.

Se registra un bloqueo en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y Javier Rojo Gómez, en la colonia El Molino, alcaldía Iztapalapa, lo que afecta la circulación en la zona. Como alternativa vial, los automovilistas pueden utilizar avenida Tláhuac.

Integrantes de distintos sindicatos, entre ellos trabajadores del Metro, bomberos y personal de Corena, mantienen una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre avenida Bucareli. Los manifestantes instalaron una carpa y esperan ser atendidos por las autoridades.

11:20 horas: hay manifestantes en el cruce de avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Personal de Concertación Política de la Ciudad de México da seguimiento a la movilización y busca establecer diálogo con los inconformes para lograr la liberación de la vialidad.

FBPT