El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre la localización e inhabilitación de tres laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina, en Sinaloa y Michoacán.

Mediante un comunicado, se detalló que durante las operaciones se aseguraron aproximadamente 2.4 toneladas y mil litros de metanfetamina, más de 11 mil litros y 2 toneladas de sustancias químicas, además de reactores y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas, en los laboratorios clandestinos, uno en Sinaloa y dos en Michoacán.

La operación fue encabezada por elementos de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR).

Además, se informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han desmantelado más de 2,800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. "Con estas acciones se interrumpe la producción de millones de dosis de droga que ya no llegarán a las calles ni afectarán la salud de los jóvenes".

Operativo en Sinaloa

Se informó que en una primera acción, en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, se localizó un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente mil litros y 800 kilos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos, 210 kilos de sustancias de uso dual, así como diversos materiales empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Operativo en Michoacán

En una segunda acción, en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán, se localizaron dos laboratorios clandestinos donde se aseguraron aproximadamente mil 600 kilos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos, cerca de dos mil kilos de sustancias de uso dual, así como tanques, reactores, material empleado para la producción de drogas sintéticas y dos vehículos.

En ambos eventos, los laboratorios y el material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas fueron inhabilitados para evitar su reutilización.

Estas acciones representan una afectación económica estimada a la delincuencia organizada de mil 419 millones 256 mil pesos. Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

Con información de N+