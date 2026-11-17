¡Toma tus precauciones! Este martes, el frente frío 6 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y el sureste del país, mientras que el sistema frontal número 7 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional.

Debido a ambos fenómenos meteorológicos, en combinación con otros sistemas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas congelantes —de hasta -5 grados— así como lluvias, evento de Norte y oleaje elevado en varios estados.

Entérate aquí qué lugares tendrán clima gélido y afectaciones en general, para que tomes previsiones y cuides tu salud y la de tu familia.

Temporada de frentes fríos

El invierno iniciará oficialmente el 21 de diciembre en el hemisferio norte, pero México ya se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027.

El SMN previó que en esos meses lleguen al país 56 frentes fríos, seis más del promedio, de los cuales actualmente suman siete.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Afectaciones por frentes 6 y 7

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, el frente frío 6 interactuará este martes con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que ocasionará lluvias de distinta intensidad:

Lluvias muy fuertes: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Luvias fuertes: Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias y chubascos: estados del noreste y oriente de México.

Mientras que su masa de aire polar propiciará descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de evento de Norte fuerte a muy fuerte con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de viento de 50 a 70 km/h en la costa de Tamaulipas.

También previó oleaje de 3 a 4 metros de altura en la costa de Veracruz; de 2 a 3 metros en el golfo de Tehuantepec, las costas de Tamaulipas y Tabasco; y de 1 a 2 metros en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El frente frío 7, por su parte, se asociará a una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará rachas de viento de 50 a 70 km/h, descenso de temperatura, lluvias y chubascos en dicha región.

Estados con temperaturas bajo cero

Ante la presencia de los distintos fenómenos meteorológicos, el SMN pronosticó temperaturas congelantes. Estos serán los estados afectados hoy y mañana miércoles:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C la madrugada del martes: Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C la madrugada del martes: Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C la madrugada del miércoles: Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¡Protégete del frío!

En caso de bajas temperaturas, el director general de Protección Civil, Romero Alejandro Vergara Castañeda, aconsejó vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

Enfatizó que es vital no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

En una conferencia de prensa el mes pasado, llamó también a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB