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Prevén Frío Intenso y Lluvias Fuertes por Sexto Frente y Masa de Aire Polar

Se pronostica un descenso de temperaturas en el norte y noreste del país para este lunes, así como evento de "Norte"

Frío-en-MéxicoHabitantes en México con chamarras ante el descenso de temperaturas. Foto: Cuartoscuro.

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