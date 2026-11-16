Prevén Frío Intenso y Lluvias Fuertes por Sexto Frente y Masa de Aire Polar
Se pronostica un descenso de temperaturas en el norte y noreste del país para este lunes, así como evento de "Norte"
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Se pronostica un descenso de temperaturas en el norte y noreste del país para este lunes, así como evento de "Norte"
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El frente frío número 6 en México provocará una caída en los termómetros, además de lluvias fuertes en al menos siete estados del centro y norte del país, así como rachas de viento este lunes.
De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada, el sistema recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, dejando precipitaciones intensas en Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Chiapas.
La masa de aire polar que impulsa el frente frío originará marcado descenso de temperaturas en esos estados, así como evento de "Norte" fuerte a muy fuerte.
Toma nota de las regiones donde más bajará la temperatura y precauciones que debes tomar ante fuertes rachas de viento.
Durante la madrugada del lunes, varias regiones amanecerán con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de:
Baja California
Chihuahua
Durango
Zacatecas
Mientras que se esperan valores en el termómetro de entre 0 y 5 °C en zonas montañosas de:
Sonora
Coahuila
Nuevo León
San Luis Potosí
Aguascalientes
Jalisco
Michoacán
Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Estado de México
Ciudad de México
Tlaxcala
Puebla
Veracruz
Oaxaca
Las lluvias más leves serán en:
Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).
Baja California, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.
Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Para la Zona Metropolitana del Valle de México se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Todo, durante la mañana.
Para la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.
La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
Además del ambiente frío, se espera un evento de Norte con rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.
Todo eso mientras el frente frío número 7 comienza a aproximarse al noroeste del país.
La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó a la población las medidas preventivas que deben tomarse ante un evento de Norte, un fenómeno caracterizado por un fuerte viento que va de norte a sur en el Golfo e Istmo de Tehuantepec por el paso de un frente frío.
Entre las recomendaciones principales están asegurar objetos que puedan desprenderse y evitar zonas de riesgo.
Las autoridades también advirtieron que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios espectaculares, mientras que en tramos carreteros y algunas zonas urbanas podrían formarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad, por lo que llaman a extremar precauciones al conducir por estos sitios.
ASJ