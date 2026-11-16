Prevén Frío Intenso y Lluvias Fuertes por Sexto Frente y Masa de Aire Polar

El frente frío número 6 en México provocará una caída en los termómetros, además de lluvias fuertes en al menos siete estados del centro y norte del país, así como rachas de viento este lunes.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada, el sistema recorrerá el norte y noreste del territorio nacional, dejando precipitaciones intensas en Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Chiapas.

La masa de aire polar que impulsa el frente frío originará marcado descenso de temperaturas en esos estados, así como evento de "Norte" fuerte a muy fuerte.

Toma nota de las regiones donde más bajará la temperatura y precauciones que debes tomar ante fuertes rachas de viento.

¿En qué regiones hará más frío este lunes 16 de noviembre?

Durante la madrugada del lunes, varias regiones amanecerán con temperaturas mínimas de entre -5 y 0 °C en las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Mientras que se esperan valores en el termómetro de entre 0 y 5 °C en zonas montañosas de:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las lluvias más leves serán en:

Nuevo León (este y sur), Tamaulipas (oeste y sur), Tabasco, Campeche (suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Baja California, Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Guerrero.

Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Valle de México nublado

Para la Zona Metropolitana del Valle de México se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Todo, durante la mañana.

Para la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Además del ambiente frío, se espera un evento de Norte con rachas de viento de 50 a 70 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Todo eso mientras el frente frío número 7 comienza a aproximarse al noroeste del país.

Precauciones ante un evento de Norte

La Coordinación Nacional de Protección Civil recordó a la población las medidas preventivas que deben tomarse ante un evento de Norte, un fenómeno caracterizado por un fuerte viento que va de norte a sur en el Golfo e Istmo de Tehuantepec por el paso de un frente frío.

Entre las recomendaciones principales están asegurar objetos que puedan desprenderse y evitar zonas de riesgo.

Las autoridades también advirtieron que las rachas de viento pueden derribar árboles y anuncios espectaculares, mientras que en tramos carreteros y algunas zonas urbanas podrían formarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad, por lo que llaman a extremar precauciones al conducir por estos sitios.

ASJ