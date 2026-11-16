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Glenn Close Recibe Oscar Honorífico Tras 5 Décadas de Carrera y 8 Nominaciones

La actriz, que interpretó entre otros personajes a la villana Cruella de Vil, recogió el galardón durante la gala de los Governors Awards de manos de John Malkovich

Glenn CloseCon más de 100 créditos cinematográficos, Close debutó en el cine con 'The World According to Garp'. Foto: Reuters.

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