Glenn Close Recibe Oscar Honorífico Tras 5 Décadas de Carrera y 8 Nominaciones

Glenn Close recibió el domingo un Oscar honorífico que reconoce más de cinco décadas de trayectoria y ocho nominaciones sin victoria en los premios de la Academia, una distinción que agradeció al destacar que, más allá de ganar una estatuilla, "el verdadero honor es estar presente en este lugar", al referirse a Hollywood.

Close recogió el galardón durante la gala de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores) de manos de John Malkovich, quien elogió su capacidad para "enriquecer el trabajo" de otros actores y escritores, así como su disposición a asumir personajes complejos y poco simpáticos.

En su discurso, la actriz reivindicó el valor del oficio interpretativo y de las historias como parte esencial de la condición humana.

"El oficio de la actuación y el arte de contar grandes historias nunca han sido tan vitales para la existencia de nuestra especie —frágil y violenta, pero capaz de trascender—. No somos máquinas. Somos imperfectos. Nuestras imperfecciones son nuestra salvación", afirmó.

Con más de 100 créditos cinematográficos, Close debutó en el cine con 'The World According to Garp' (1982), actuación que le valió su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto. Le siguieron otras siete nominaciones, entre ellas las obtenidas por sus memorables interpretaciones en 'Fatal Attraction' (1987) y 'The Wife' (2018).

"Las historias que nosotros, en esta sala, decidimos contar —las cuales llegan directamente a nuestro sistema nervioso colectivo a escala mundial— conllevan una responsabilidad enorme", subrayó.

La actriz recibió una ovación de varios minutos por parte del público, entre cuyos asistentes se encontraban Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores de 'La bola negra', película en la que la actriz interpreta a una historiadora especializada en Federico García Lorca.

Close le dedicó a los Javis unas palabras en su discurso por abrirle un mundo de ensueño: "Muchas gracias por incluirme en su película tan brillante", dijo en español.

También tuvo palabras de agradecimiento para el director colombomexicano Rodrigo García, que la acompañó en la mesa de honor.

La Academia también honró la trayectoria de Ridley Scott. El Oscar honorífico para el director y productor británico, considerado uno de los grandes visionarios del cine moderno, llega tras cuatro nominaciones, tres de ellas como director, por 'Thelma & Louise', 'Gladiator' y 'Black Hawk Down'.

Matt Damon fue el encargado de repasar la filmografía del cineasta, que incluye algunas de las películas de ciencia ficción más memorables de la historia del cine, como 'Alien' y 'Blade Runner'.

Scott, de 88 años, agradeció el reconocimiento a través de un video en el que recordó a su hermano menor, el director Tony Scott, fallecido en 2012.

"Me siento halagado y orgulloso de aceptar este premio; también lo acepto en nombre de Tony. Su gran labor, sin duda, le habría hecho merecedor de este reconocimiento", expresó.

También recibió un Oscar honorífico Floyd Norman, uno de los pioneros de la animación estadounidense y el primer afroamericano en trabajar como animador en Walt Disney Studios. Su trayectoria en la industria abarca siete décadas.

Por su parte, Christine Vachon y Pamela Koffler, cofundadoras de la productora Killer Films, hicieron historia este domingo al convertirse en el primer equipo de producción femenino en recibir el premio Irving G. Thalberg Memorial Award.

Las productoras han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del cine independiente, con proyectos como 'Boys Don't Cry' (1999), 'Carol' (2015) y 'Past Lives' (2023), esta última nominada al Oscar a mejor película en la edición de 2024.

La gala de los Premios de los Gobernadores se celebra antes del inicio de la temporada de premios y reúne a algunos de los artistas que estrenaron películas durante el año y aspiran a entrar en la carrera por el Oscar.

Por el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood desfilaron también figuras como las oscarizadas Charlize Theron, que lució un vestido rojo con un pronunciado escote en la espalda, y Julianne Moore, quien presentó uno de los premios de la noche. Olivia Wilde y Penélope Cruz, ambas vestidas de negro, también aportaron glamour a la velada. Entre los asistentes estuvieron Pedro Pascal y Willem Dafoe.

La 99.ª edición de los Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027.

ASJ