Sebastián Lelio: ¿De Qué Murió el Cineasta Chileno Ganador del Óscar?

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del premio Óscar por la película 'Una mujer fantástica', murió este viernes 6 de noviembre de 2026, a los 52 años, en Santiago de Chile. Su fallecimiento fue confirmado por su familia, que informó que ocurrió por motivos de salud.

A través de un comunicado difundido en redes sociales por su pareja, la actriz Amalia Kassai, sus familiares expresaron su tristeza por la muerte del director y solicitaron respeto a su privacidad durante el duelo.

"Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio", señaló el mensaje.

De acuerdo con información publicada por medios chilenos, Lelio fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago. Tras conocerse el deceso, la Fiscalía Metropolitana Oriente realizó diligencias en el lugar y encargó las investigaciones correspondientes a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente una causa específica de muerte. Mientras que su familia tampoco precisó una enfermedad ni una causa médica.

¿Quién fue Sebastián Lelio? fue director, guionista y productor cinematográfico, reconocido como una de las figuras del cine chileno contemporáneo con mayor proyección internacional.

Nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina, pero se trasladó a Chile cuando tenía dos años. Estudió periodismo durante un año y posteriormente ingresó a la Escuela de Cine de Chile, donde comenzó su formación como realizador.

Su reconocimiento internacional llegó con 'Gloria', película estrenada en 2013 y protagonizada por Paulina García, quien obtuvo el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Sin embargo, uno de los mayores hitos de su trayectoria ocurrió en 2018, cuando 'Una mujer fantástica', protagonizada por Daniela Vega, ganó el Óscar a Mejor Película Internacional, categoría que entonces se conocía como Mejor Película de Habla No Inglesa.

La producción cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que enfrenta la muerte de su pareja y los prejuicios de su entorno. El reconocimiento convirtió a la cinta en un referente del cine chileno y le dio al país su segundo premio Óscar.

A lo largo de su carrera también dirigió películas como 'Desobediencia' (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; 'Gloria Bell' (2018), protagonizada por Julianne Moore, y 'El prodigio' (2022), con Florence Pugh.

Su última película, 'La ola', se presentó en el Festival de Cannes de 2025. Al momento de su fallecimiento, Lelio trabajaba en la adaptación cinematográfica de la novela 'Poeta chileno', del escritor Alejandro Zambra.

PT