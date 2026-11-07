Hombres Armados Atacan Cancha de Futbol en Miacatlán, Morelos; Hay un Muerto y un Niño Herido

Una tarde familiar se convirtió en una tragedia luego de que sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes en una cancha de futbol en el municipio de Miacatlán, Morelos; hay un hombre sin vida.

Luego de las múltiples detonaciones en inmediaciones de la colonia La Toma, los servicios de emergencia fueron alertados, por lo que de inmediato se dirigieron al sitio donde se desarrollaba un evento deportivo, ahí encontraron a dos personas con heridas por arma de fuego.

Al lugar llegaron paramédicos para brindar los primeros auxilios, sin embargo, determinaron que un hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. La otra persona herida, un menor de edad, fue atendido de urgencia en el sitio y después trasladado al Hospital General Dr. Rodolfo Becerril de la Paz, en el municipio de Tetecala.

En tanto, en la zona elementos de la Policía Estatal y Municipal acordonaron las inmediaciones de la cancha de futbol para realizar las investigaciones correspondientes, Asimismo, se entrevistaron con testigos, quienes aún en shock narraron cómo ocurrió la balacera.

Según los testimonios, las actividades se desarrollaban de manera normal, cuando alrededor de las 18:00 horas, sujetos en motocicleta llegaron al espacio deportivo y abrieron fuego de forma directa en contra del adulto, quien presuntamente era entrenador.

Sin embargo, había varios niños a su alrededor y uno de ellos resultó con lesiones. Hasta el momento el estado de su salud es considerado como reservado. De acuerdo con reportes, la persona que murió sería el entrenador de uno de los equipos de futbol.

El personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) acudió para recabar indicios que ayuden en el esclarecimiento del caso, así como para trasladar el cadáver de la víctima al Servicio Médico Forense. No se ha informado el posible móvil del ataque o si la persona que perdió la vida había recibido amenazas.

EPP