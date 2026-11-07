Homicidios

Hombres Armados Atacan Cancha de Futbol en Miacatlán, Morelos; Hay un Muerto y un Niño Herido

En el evento deportivo se encontraban varias familias y asistentes que buscaron resguardarse

La balacera en el campo deportivo provocó una intensa movilización de emergencia en MiacatlánFoto: Archivo
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